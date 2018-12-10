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В Україні продовжили мораторій на виселення мешканців з гуртожитків

В Україні продовжили мораторій на виселення мешканців з гуртожитків
Верховна Рада продовжила мораторій на виселення мешканців з гуртожитків.

Парламент ухвалив закон 9102 про продовження мораторію на виселення мешканців з гуртожитків, - пишуть Факти.

Дата заборони не уточнюється, але він діятиме до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат.

Відтепер забороняється виселення мешканців із гуртожитків, побудованих до 1 грудня 1991 року та перехід прав власності від однієї особи до іншої (крім передачі у комунальну власність міських, селищних чи сільських рад).

До слова, мораторій не поширюється на виселення мешканців за рішенням суду.

Закон набере чинності наступного дня після офіційної публікації.


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Теги: мораторій, гуртожиток
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