Ніхто за вуха у ПЦУ їх тягнути не буде, – Порошенко про прихожан УПЦ (МП)

Петро Порошенко висловив своє бачення щодо переходу храмів УПЦ (МП) до єдиної української церкви.



Про це він розповів у вівторок, 15 січня, під час з



За словами Петра Порошенка, після отримання автокефалії прихожани вправі обирати: й далі ходити у московську церкву чи перейти до Православної церкви України.



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«Ніхто за вуха їх тягнути не буде. Я не можу уявити собі, якби я ходив до церкви, яка зазіхає на іншу державу. Я не можу ходити в церкву, де молиться священик, який освячує ракету, призначену для українців», - поділився Петро Порошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивисловив своє бачення щодо переходу храмів УПЦ (МП) до єдиної української церкви.Про це він розповів у вівторок, 15 січня, під час з устрічі у Рожищі За словами Петра Порошенка, після отримання автокефалії прихожани вправі обирати: й далі ходити у московську церкву чи перейти до Православної церкви України.«Ніхто за вуха їх тягнути не буде. Я не можу уявити собі, якби я ходив до церкви, яка зазіхає на іншу державу. Я не можу ходити в церкву, де молиться священик, який освячує ракету, призначену для українців», - поділився Петро Порошенко.

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