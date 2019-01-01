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Ніхто за вуха у ПЦУ їх тягнути не буде, – Порошенко про прихожан УПЦ (МП)

Ніхто за вуха у ПЦУ їх тягнути не буде, – Порошенко про прихожан УПЦ (МП)
Президент України Петро Порошенко висловив своє бачення щодо переходу храмів УПЦ (МП) до єдиної української церкви.

Про це він розповів у вівторок, 15 січня, під час зустрічі у Рожищі.

За словами Петра Порошенка, після отримання автокефалії прихожани вправі обирати: й далі ходити у московську церкву чи перейти до Православної церкви України.

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«Ніхто за вуха їх тягнути не буде. Я не можу уявити собі, якби я ходив до церкви, яка зазіхає на іншу державу. Я не можу ходити в церкву, де молиться священик, який освячує ракету, призначену для українців», - поділився Петро Порошенко.

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Теги: Петро Порошенко, візит, Рожище
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