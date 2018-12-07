Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 січня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі близько -6…-1 градуса, удень – до -2…+2. Вітер західний, південно-східний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі близько -6…-1 градуса, удень – до -2…+2. Вітер західний, південно-східний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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