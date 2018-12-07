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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 січня
У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі близько -6…-1 градуса, удень – до -2…+2. Вітер західний, південно-східний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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