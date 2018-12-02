Томос, селфі та колядки: Петро Порошенко на Волині. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:30
15 січня Луцьк прокинувся, здавалося б, раніше, аніж зазвичай - цього дня в місто запланували візит поважні гості - Президент України Петро Порошенко та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Десятки людей почали збиратися на Театральному майдані міста та перед кафедральним собором Святої Трійці, де мала відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом, ще задовго до "часу ікс". Тут розгорнули довжелезний прапор України.
Серед них - нардепи від Волині Степан Івахів, Сергій Мартиняк та Ігор Лапін. Цікаво, що на зустріч із Главою Держави прийшли не лише політичні соратники, а й опоненти Петра Порошенка. Утім, ні в.о. мера, ні його заступників у храмі не було.
Спочатку до Луцька прибув патріарх Філарет і вирушив у собор, де вже чекали митрополит Луцький і Волинський Михаїл та священнослужителі, аби спільно провести подячну молитву. А вже за півгодини на площі перед собором із натовпу було чутно оплески та вигуки "Вітаємо!" - приїхав Петро Порошенко. Глава Держави охоче робив селфі з волинянами, вітався за руку, вітав усіх з Різдвом Христовим і співав колядки.
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі яблуку було ніде впасти. Тут же розмістили знаковий для всієї країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
Саме ж богослужіння розпочалося після 12:00. Під час виконання "Многая літа" голоси всіх присутніх злилися воєдино.
Першим до мешканців краю звернувся почесний патріарх ПЦУ Філарет. У своїй промові він говорив про непростий шлях отримання Томосу, докладені Президентом України для його отримання зусилля, роль предстоятеля Православної церкви України Епіфанія та близький кінець впливу Москви.
У свою чергу, Петро Порошенко подякував митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлові за його позицію під час об’єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня. Нагадаємо, владика Михаїл зняв свою кандидатуру із тих, хто міг стати предстоятелем Автокефальної Помісної Православної Церкви України. Присутні зустріли такі слова Президента України гучними оплесками.
Також Глава Держави подякував усім, хто в непростий для країни час підтримував прагнення створити єдину українську церкву та закликав визначитися прихожан - підтримують вони Україну чи моляться за тих, хто освячує кулі, призначені українським воїнам.
"Зараз хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томос, комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо господу за це. Хтось шукає в Томосі відсутність автокефалії - не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій із Москви - вони до добра не доведуть... Моя порада: сходіть до Православної церкви України, покайтеся, сходіть на сповідь, причастіться - точно попустить, і вам буде легше. І якщо вам щось не так у церкві, де службу Божу починають з молитви за Кирила, то не ходіть туди. Якщо у тій церкві моляться за російську владу та російське військо, то прийміть для себе рішення", - закликав Президент.
Далі ж було спільне фото з Президентом перед храмом і наступні поїздки - у Ківерці та Рожище. Тут мешканці громад мали змогу не лише почути про реальну дію кроків, спрямованих на розбудову України, зокрема, відродження армії, реформу децентралізації, введення безвізового режиму, отримання Томосу, а й поставити Гаранту питання.
"Наші результати – не випадковість. Якщо ми простежимо лінію від плану і до результату – ми побачимо чітко вибудувану послідовну стратегію. Ми йдемо своїм шляхом. Ми більше не будемо питати дозволу Москви, куди нам рухатися. Не їх це справа. І не дамо нікому закривати двері, якщо Москва не дозволяє нам. Ми це продемонстрували, за ці 4 роки. Шлях до Євросоюзу, шлях наш до НАТО, шлях до миру і добробуту, до зміцнення української державності і гідності українських громадян", - відзначив Петро Порошенко у своєму виступі.
Мешканці Волині цікавилися станом справ із фінансуванням ремонту доріг, долею "Укрпошти", питали про будівництво шкіл, підвищення пенсій, реформу сільської медицини баченням щодо переходу храмів УПЦ (МП) у ПЦУ та підтримку аграрного сектору.
Насамкінець Петро Порошенко зізнався, що очікував побачити на зустрічах десятки волинян, проте прийшли сотні.
"Навіть декілька таких соборів, як у Луцьку, не змогли б вмістити всіх охочих побачити Томос. Мене часто питають, як я можу щодня жити у такому шаленому темпі. Усе просто, коли ти робиш це не для себе і коли бачиш результат", - наголосив Гарант.
Він подякував кожному, хто у нелегкий для країни час, у час війни, повірив у, здавалося б, нереальні кроки на шляху до покращення добробуту України і висловив сподівання, що невдовзі тут пануватиме мир.
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Десятки людей почали збиратися на Театральному майдані міста та перед кафедральним собором Святої Трійці, де мала відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом, ще задовго до "часу ікс". Тут розгорнули довжелезний прапор України.
Серед них - нардепи від Волині Степан Івахів, Сергій Мартиняк та Ігор Лапін. Цікаво, що на зустріч із Главою Держави прийшли не лише політичні соратники, а й опоненти Петра Порошенка. Утім, ні в.о. мера, ні його заступників у храмі не було.
Спочатку до Луцька прибув патріарх Філарет і вирушив у собор, де вже чекали митрополит Луцький і Волинський Михаїл та священнослужителі, аби спільно провести подячну молитву. А вже за півгодини на площі перед собором із натовпу було чутно оплески та вигуки "Вітаємо!" - приїхав Петро Порошенко. Глава Держави охоче робив селфі з волинянами, вітався за руку, вітав усіх з Різдвом Христовим і співав колядки.
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі яблуку було ніде впасти. Тут же розмістили знаковий для всієї країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
Саме ж богослужіння розпочалося після 12:00. Під час виконання "Многая літа" голоси всіх присутніх злилися воєдино.
Першим до мешканців краю звернувся почесний патріарх ПЦУ Філарет. У своїй промові він говорив про непростий шлях отримання Томосу, докладені Президентом України для його отримання зусилля, роль предстоятеля Православної церкви України Епіфанія та близький кінець впливу Москви.
У свою чергу, Петро Порошенко подякував митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлові за його позицію під час об’єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня. Нагадаємо, владика Михаїл зняв свою кандидатуру із тих, хто міг стати предстоятелем Автокефальної Помісної Православної Церкви України. Присутні зустріли такі слова Президента України гучними оплесками.
Також Глава Держави подякував усім, хто в непростий для країни час підтримував прагнення створити єдину українську церкву та закликав визначитися прихожан - підтримують вони Україну чи моляться за тих, хто освячує кулі, призначені українським воїнам.
"Зараз хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томос, комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо господу за це. Хтось шукає в Томосі відсутність автокефалії - не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій із Москви - вони до добра не доведуть... Моя порада: сходіть до Православної церкви України, покайтеся, сходіть на сповідь, причастіться - точно попустить, і вам буде легше. І якщо вам щось не так у церкві, де службу Божу починають з молитви за Кирила, то не ходіть туди. Якщо у тій церкві моляться за російську владу та російське військо, то прийміть для себе рішення", - закликав Президент.
Далі ж було спільне фото з Президентом перед храмом і наступні поїздки - у Ківерці та Рожище. Тут мешканці громад мали змогу не лише почути про реальну дію кроків, спрямованих на розбудову України, зокрема, відродження армії, реформу децентралізації, введення безвізового режиму, отримання Томосу, а й поставити Гаранту питання.
"Наші результати – не випадковість. Якщо ми простежимо лінію від плану і до результату – ми побачимо чітко вибудувану послідовну стратегію. Ми йдемо своїм шляхом. Ми більше не будемо питати дозволу Москви, куди нам рухатися. Не їх це справа. І не дамо нікому закривати двері, якщо Москва не дозволяє нам. Ми це продемонстрували, за ці 4 роки. Шлях до Євросоюзу, шлях наш до НАТО, шлях до миру і добробуту, до зміцнення української державності і гідності українських громадян", - відзначив Петро Порошенко у своєму виступі.
Мешканці Волині цікавилися станом справ із фінансуванням ремонту доріг, долею "Укрпошти", питали про будівництво шкіл, підвищення пенсій, реформу сільської медицини баченням щодо переходу храмів УПЦ (МП) у ПЦУ та підтримку аграрного сектору.
Насамкінець Петро Порошенко зізнався, що очікував побачити на зустрічах десятки волинян, проте прийшли сотні.
"Навіть декілька таких соборів, як у Луцьку, не змогли б вмістити всіх охочих побачити Томос. Мене часто питають, як я можу щодня жити у такому шаленому темпі. Усе просто, коли ти робиш це не для себе і коли бачиш результат", - наголосив Гарант.
Він подякував кожному, хто у нелегкий для країни час, у час війни, повірив у, здавалося б, нереальні кроки на шляху до покращення добробуту України і висловив сподівання, що невдовзі тут пануватиме мир.
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