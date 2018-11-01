На озері Світязь освятять воду
Сьогодні, 21:33
Волинян запрошують на святкові богослужіння з нагоди Хрещення Господнього.
Зокрема, священик Олександр Черевко опублікував на своїй сторінці у facebook про час та місце освячення води, а також розклад богослужінь.
«Усіх вітаю з наступаючим Богоявленням! Щиро запрошую своїх прихожан на урочисті богослужіння» – йдеться у дописі.
18 січня
10:00 - чин Великого освячення води.
18:00 - розпочнеться вечірнє Богослужіння з читання Великого повечір'я і святкової утрені.
19 січня
9:00 - Святкова Божественна Літургія. По закінченні Служби біля храму буде освячуватися вода.
13:00 - чин Великого освячення води на озері Світязь.
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Зокрема, священик Олександр Черевко опублікував на своїй сторінці у facebook про час та місце освячення води, а також розклад богослужінь.
«Усіх вітаю з наступаючим Богоявленням! Щиро запрошую своїх прихожан на урочисті богослужіння» – йдеться у дописі.
18 січня
10:00 - чин Великого освячення води.
18:00 - розпочнеться вечірнє Богослужіння з читання Великого повечір'я і святкової утрені.
19 січня
9:00 - Святкова Божественна Літургія. По закінченні Служби біля храму буде освячуватися вода.
13:00 - чин Великого освячення води на озері Світязь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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