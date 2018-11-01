На озері Світязь освятять воду





Зокрема, священик Олександр Черевко опублікував на своїй сторінці у



«Усіх вітаю з наступаючим Богоявленням! Щиро запрошую своїх прихожан на урочисті богослужіння» – йдеться у дописі.





18 січня

10:00 - чин Великого освячення води.

18:00 - розпочнеться вечірнє Богослужіння з читання Великого повечір'я і святкової утрені.



19 січня

9:00 - Святкова Божественна Літургія. По закінченні Служби біля храму буде освячуватися вода.

13:00 - чин Великого освячення води на озері Світязь.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян запрошують на святкові богослужіння з нагоди Хрещення Господнього.Зокрема, священикопублікував на своїй сторінці у facebook про час та місце освячення води, а також розклад богослужінь.«Усіх вітаю з наступаючим Богоявленням! Щиро запрошую своїх прихожан на урочисті богослужіння» – йдеться у дописі.10:00 - чин Великого освячення води.18:00 - розпочнеться вечірнє Богослужіння з читання Великого повечір'я і святкової утрені.9:00 - Святкова Божественна Літургія. По закінченні Служби біля храму буде освячуватися вода.13:00 - чин Великого освячення води на озері Світязь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію