Поліція підтвердила, що інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови громади на Волині – фейк





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Сьогодні близько 18 години на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення від одного із депутатів Броницької сільської ради про те, що група осіб на чолі із священиком місцевої церкви прийшли в кабінет голови сільської ради та вимагають надати їм копії списків жителів села, котрі підтримали приєднання церковної громади до Православної церкви України.



На місце події виїхали керівник Камінь-Каширського відділу поліції, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.



Поліцейські з’ясували, що в приміщенні сільської ради відбулася розмова священика та групи прихожан місцевого храму із головою та секретарем сільради. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Жодних протиправних дій як щодо представників органу місцевого самоврядування, так і членів церковної громади не вчинялося. Скарг і заяв з обох сторін до поліції не надходило.



Нагадаємо, надвечір 15 січня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито у селі Брониця невідомі разом зі священиком УПЦ (МП) захопили голову та секретаря сільської ради та заблокували їх у будівлі. Таким чином вони нібито вимагали списки тих, хто проголосував за приєднання до ПЦУ.



До слова, цю інформацію раніше



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в окремих інформаційних веб-ресурсах із посиланням на місцевих жителів було оприлюднено інформацію про начебто захоплення та блокування прихильниками УПЦ МП посадовців і приміщення Броницької сільської ради в Камінь-Каширському районі. Вказана інформація не відповідає дійсності.Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області Сьогодні близько 18 години на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення від одного із депутатів Броницької сільської ради про те, що група осіб на чолі із священиком місцевої церкви прийшли в кабінет голови сільської ради та вимагають надати їм копії списків жителів села, котрі підтримали приєднання церковної громади до Православної церкви України.На місце події виїхали керівник Камінь-Каширського відділу поліції, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.Поліцейські з’ясували, що в приміщенні сільської ради відбулася розмова священика та групи прихожан місцевого храму із головою та секретарем сільради. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Жодних протиправних дій як щодо представників органу місцевого самоврядування, так і членів церковної громади не вчинялося. Скарг і заяв з обох сторін до поліції не надходило.Нагадаємо, надвечір 15 січня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито у селі Брониця невідомі разом зі священиком УПЦ (МП) захопили голову та секретаря сільської ради та заблокували їх у будівлі. Таким чином вони нібито вимагали списки тих, хто проголосував за приєднання до ПЦУ.До слова, цю інформацію раніше спростував заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П'ятигорець

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