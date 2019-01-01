вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція підтвердила, що інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови громади на Волині – фейк

Поліція підтвердила, що інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови громади на Волині – фейк
Сьогодні в окремих інформаційних веб-ресурсах із посиланням на місцевих жителів було оприлюднено інформацію про начебто захоплення та блокування прихильниками УПЦ МП посадовців і приміщення Броницької сільської ради в Камінь-Каширському районі. Вказана інформація не відповідає дійсності.

Повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні близько 18 години на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення від одного із депутатів Броницької сільської ради про те, що група осіб на чолі із священиком місцевої церкви прийшли в кабінет голови сільської ради та вимагають надати їм копії списків жителів села, котрі підтримали приєднання церковної громади до Православної церкви України.

На місце події виїхали керівник Камінь-Каширського відділу поліції, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

Поліцейські з’ясували, що в приміщенні сільської ради відбулася розмова священика та групи прихожан місцевого храму із головою та секретарем сільради. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Жодних протиправних дій як щодо представників органу місцевого самоврядування, так і членів церковної громади не вчинялося. Скарг і заяв з обох сторін до поліції не надходило.

Нагадаємо, надвечір 15 січня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито у селі Брониця невідомі разом зі священиком УПЦ (МП) захопили голову та секретаря сільської ради та заблокували їх у будівлі. Таким чином вони нібито вимагали списки тих, хто проголосував за приєднання до ПЦУ.

До слова, цю інформацію раніше спростував заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П'ятигорець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: захоплення, громада, священник, УПЦ МП, поліція, фейк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В Московських попів горять дупи .
Відповісти
Вибір редактора
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:39
Поліція підтвердила, що інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови громади на Волині – фейк
Сьогодні, 21:56
На озері Світязь освятять воду
Сьогодні, 21:33
Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк
Сьогодні, 20:54
У «Промені» показують фільми англійською*
Сьогодні, 20:48
Схожі новини
Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк
Сьогодні, 20:54
У волинянина в хаті знайшли боєприпаси У волинянина в хаті знайшли боєприпаси
Сьогодні, 19:20
У Луцьку ввечері п'яний водій вилетів на «зустрічку» та протаранив Ford. ФОТО У Луцьку ввечері п'яний водій вилетів на «зустрічку» та протаранив Ford. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату
14 січень, 22:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:39
 0
Поліція підтвердила, що інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови громади на Волині – фейк
Сьогодні, 21:56
 0
На озері Світязь освятять воду
Сьогодні, 21:33
 0
Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк
Сьогодні, 20:54
 0
У «Промені» показують фільми англійською*
Сьогодні, 20:48
 0
Медіа
відео
1/8