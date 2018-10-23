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Арктичні краєвиди: опублікували вражаючі світлини засніженого Світязю. ФОТО

Арктичні краєвиди: опублікували вражаючі світлини засніженого Світязю. ФОТО
Взимку озеро Світязь вабить до себе тих, хто цінує тишу, любить порибалити на озерах та пройтися засніженими просторами, що у хуртовину нагадують арктичні краєвиди.

Одним із тих, кого зачарували світязькі краєвиди, є фотограф з Луцька Сергій Палько, - пише Район.Шацьк.

Протягом трьох днів лучанин знімав Світязь у всій його красі, а світлини з мандрівки виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Озеро замерзло 8 січня. Тоді було тихо і морозно. Хвилі не гуляли і озеро скувало кригою вперше за цю зиму. Фотографії зроблені 11, 12 і 13 січня», – підписав світлини фотограф.


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Теги: Світязь, озеро, сніг, краєвиди
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