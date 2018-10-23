Арктичні краєвиди: опублікували вражаючі світлини засніженого Світязю. ФОТО





Одним із тих, кого зачарували світязькі краєвиди, є фотограф з Луцька Сергій Палько, - пише



Протягом трьох днів лучанин знімав Світязь у всій його красі, а світлини з мандрівки виклав на своїй сторінці у



«Озеро замерзло 8 січня. Тоді було тихо і морозно. Хвилі не гуляли і озеро скувало кригою вперше за цю зиму. Фотографії зроблені 11, 12 і 13 січня», – підписав світлини фотограф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Взимку озеро Світязь вабить до себе тих, хто цінує тишу, любить порибалити на озерах та пройтися засніженими просторами, що у хуртовину нагадують арктичні краєвиди.Одним із тих, кого зачарували світязькі краєвиди, є фотограф з Луцька, - пише Район.Шацьк Протягом трьох днів лучанин знімав Світязь у всій його красі, а світлини з мандрівки виклав на своїй сторінці у Facebook «Озеро замерзло 8 січня. Тоді було тихо і морозно. Хвилі не гуляли і озеро скувало кригою вперше за цю зиму. Фотографії зроблені 11, 12 і 13 січня», – підписав світлини фотограф.

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