Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:39
У комунальному підприємстві «Луцька міська дитяча поліклініка» було проведено ремонтні роботи кабінетів рентгенологічної служби та профілактичних щеплень, на які з фонду розвитку міста у 2018 році було виділено 600 тис. грн. А враховуючи великі об’єми запланованих робіт, для їх завершення у листопаді минулого року додатково було виділено 115 тис. грн.
У вівторок, 15 січня секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук оглянули результат робіт та начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук. Повідомляє сайт Луцької міської ради.
У кабінетах зробили капітальний ремонт із дотриманням усіх вимог, проведено комплекс енергозберігаючих заходів. У кабінеті профщеплень додатково замінили обладнання, встановили сучасний пеленальний столик, кушетку. Тут контролюється вологість, подача електроенергії, світла. Окрім того, передбачено усе необхідне для першої допомоги при анафілактичному шоці.
«Ми були раніше у цих приміщеннях – вони були у жахливому стані. Фактично, це були одні з найгірших кабінетів закладу. І це при тому, що у рентгенкабінеті роблять близько 500 знімків у день. Окрім цього, до приміщень були певні санітарно-епідеміологічні вимоги. Так, самі лише протирадіаційні двері коштують 200 тисяч гривень.
Відтепер діти та працівники закладу мають змогу обслуговуватись та працювати у безпечних, комфортних умовах», - розповів Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У вівторок, 15 січня секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук оглянули результат робіт та начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук. Повідомляє сайт Луцької міської ради.
У кабінетах зробили капітальний ремонт із дотриманням усіх вимог, проведено комплекс енергозберігаючих заходів. У кабінеті профщеплень додатково замінили обладнання, встановили сучасний пеленальний столик, кушетку. Тут контролюється вологість, подача електроенергії, світла. Окрім того, передбачено усе необхідне для першої допомоги при анафілактичному шоці.
«Ми були раніше у цих приміщеннях – вони були у жахливому стані. Фактично, це були одні з найгірших кабінетів закладу. І це при тому, що у рентгенкабінеті роблять близько 500 знімків у день. Окрім цього, до приміщень були певні санітарно-епідеміологічні вимоги. Так, самі лише протирадіаційні двері коштують 200 тисяч гривень.
Відтепер діти та працівники закладу мають змогу обслуговуватись та працювати у безпечних, комфортних умовах», - розповів Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:39
Поліція підтвердила, що інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови громади на Волині – фейк
Сьогодні, 21:56
На озері Світязь освятять воду
Сьогодні, 21:33
Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк
Сьогодні, 20:54
У «Промені» показують фільми англійською*
Сьогодні, 20:48