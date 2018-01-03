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Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО

Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
У комунальному підприємстві «Луцька міська дитяча поліклініка» було проведено ремонтні роботи кабінетів рентгенологічної служби та профілактичних щеплень, на які з фонду розвитку міста у 2018 році було виділено 600 тис. грн. А враховуючи великі об’єми запланованих робіт, для їх завершення у листопаді минулого року додатково було виділено 115 тис. грн.

У вівторок, 15 січня секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук оглянули результат робіт та начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук. Повідомляє сайт Луцької міської ради.

У кабінетах зробили капітальний ремонт із дотриманням усіх вимог, проведено комплекс енергозберігаючих заходів. У кабінеті профщеплень додатково замінили обладнання, встановили сучасний пеленальний столик, кушетку. Тут контролюється вологість, подача електроенергії, світла. Окрім того, передбачено усе необхідне для першої допомоги при анафілактичному шоці.

«Ми були раніше у цих приміщеннях – вони були у жахливому стані. Фактично, це були одні з найгірших кабінетів закладу. І це при тому, що у рентгенкабінеті роблять близько 500 знімків у день. Окрім цього, до приміщень були певні санітарно-епідеміологічні вимоги. Так, самі лише протирадіаційні двері коштують 200 тисяч гривень.

Відтепер діти та працівники закладу мають змогу обслуговуватись та працювати у безпечних, комфортних умовах», - розповів Ігор Поліщук.
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО
Показали кабінети Луцької міської дитячої поліклініки після ремонту. ФОТО

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Теги: поліклініка, ремонт
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