Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО





У редакцію Микола Супронюк.



Зі слів чоловіка, стара липа, котра росте поряд з його оселею, перебуває в пошкодженому стані та зокрема може нести загрозу перехожим людям та даху будівлі.



Ще в травні минулого року, департаментом ЖКГ Луцької міської ради був складений протокол на видалення зеленого насадження, в якому йшлось про те, що дерево ліквідують до кінця року. Однак цього не було зроблено, - скаржиться лучанин.



У департаменті ЖКГ Юрій Крась пообіцяв найближчим часом виконати роботи по зрізанню дерева, а також додав, що про дану ситуацію їм відомо давно, і після проведення тендерних процедур – буде відомо хто виконає роботу по видаленню зеленого насадження.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин заявляє, що дерево поряд з його будинком становить загрозу його житлу.У редакцію «ВолиньUA» звернувся житель вулиці Володимирська, 2Зі слів чоловіка, стара липа, котра росте поряд з його оселею, перебуває в пошкодженому стані та зокрема може нести загрозу перехожим людям та даху будівлі.Ще в травні минулого року, департаментом ЖКГ Луцької міської ради був складений протокол на видалення зеленого насадження, в якому йшлось про те, що дерево ліквідують до кінця року. Однак цього не було зроблено, - скаржиться лучанин.У департаменті ЖКГпообіцяв найближчим часом виконати роботи по зрізанню дерева, а також додав, що про дану ситуацію їм відомо давно, і після проведення тендерних процедур – буде відомо хто виконає роботу по видаленню зеленого насадження.

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