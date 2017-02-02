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Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО

Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО
Лучанин заявляє, що дерево поряд з його будинком становить загрозу його житлу.

У редакцію «ВолиньUA» звернувся житель вулиці Володимирська, 2 Микола Супронюк.

Зі слів чоловіка, стара липа, котра росте поряд з його оселею, перебуває в пошкодженому стані та зокрема може нести загрозу перехожим людям та даху будівлі.

Ще в травні минулого року, департаментом ЖКГ Луцької міської ради був складений протокол на видалення зеленого насадження, в якому йшлось про те, що дерево ліквідують до кінця року. Однак цього не було зроблено, - скаржиться лучанин.

У департаменті ЖКГ Юрій Крась пообіцяв найближчим часом виконати роботи по зрізанню дерева, а також додав, що про дану ситуацію їм відомо давно, і після проведення тендерних процедур – буде відомо хто виконає роботу по видаленню зеленого насадження.
Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО

Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО

Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО

Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО


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Теги: аварійне дерево, хата
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