У КП «Ласка» будують нову піч, яка ще й обігріватиме одне з приміщень притулку. ВІДЕО





250 собак щоденно споживають варену їжу, розповіла керівниця підприємства Наталія Рудь для



Незалежно від пори року в раціоні дорослих собак є варена їжа. На це щоденно йде понад 40 кілограмів крупи та понад 150 кілограмів сосисок та ковбаси.



"Ця піч, яка є зараз – аварійна. Вона фактично розвалюється", - розповіла директорка КП "Ласка" Наталія Рудь.



Пічник Володимир Стецюк запевнив, що нова пічка буде обігрівати сусіднє приміщення – лазарет. Деталі – в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території комунального підприємства "Ласка" розпочали будівництво печі, де зможуть приготувати потрібну кількість їжі для тварин.250 собак щоденно споживають варену їжу, розповіла керівниця підприємствадля UA:Волинь Незалежно від пори року в раціоні дорослих собак є варена їжа. На це щоденно йде понад 40 кілограмів крупи та понад 150 кілограмів сосисок та ковбаси."Ця піч, яка є зараз – аварійна. Вона фактично розвалюється", - розповіла директорка КП "Ласка" Наталія Рудь.Пічникзапевнив, що нова пічка буде обігрівати сусіднє приміщення – лазарет. Деталі – в сюжеті.

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