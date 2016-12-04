У КП «Ласка» будують нову піч, яка ще й обігріватиме одне з приміщень притулку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:47
На території комунального підприємства "Ласка" розпочали будівництво печі, де зможуть приготувати потрібну кількість їжі для тварин.
250 собак щоденно споживають варену їжу, розповіла керівниця підприємства Наталія Рудь для UA:Волинь.
Незалежно від пори року в раціоні дорослих собак є варена їжа. На це щоденно йде понад 40 кілограмів крупи та понад 150 кілограмів сосисок та ковбаси.
"Ця піч, яка є зараз – аварійна. Вона фактично розвалюється", - розповіла директорка КП "Ласка" Наталія Рудь.
Пічник Володимир Стецюк запевнив, що нова пічка буде обігрівати сусіднє приміщення – лазарет. Деталі – в сюжеті.
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250 собак щоденно споживають варену їжу, розповіла керівниця підприємства Наталія Рудь для UA:Волинь.
Незалежно від пори року в раціоні дорослих собак є варена їжа. На це щоденно йде понад 40 кілограмів крупи та понад 150 кілограмів сосисок та ковбаси.
"Ця піч, яка є зараз – аварійна. Вона фактично розвалюється", - розповіла директорка КП "Ласка" Наталія Рудь.
Пічник Володимир Стецюк запевнив, що нова пічка буде обігрівати сусіднє приміщення – лазарет. Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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