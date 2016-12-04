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У КП «Ласка» будують нову піч, яка ще й обігріватиме одне з приміщень притулку. ВІДЕО

У КП «Ласка» будують нову піч, яка ще й обігріватиме одне з приміщень притулку. ВІДЕО
На території комунального підприємства "Ласка" розпочали будівництво печі, де зможуть приготувати потрібну кількість їжі для тварин.

250 собак щоденно споживають варену їжу, розповіла керівниця підприємства Наталія Рудь для UA:Волинь.

Незалежно від пори року в раціоні дорослих собак є варена їжа. На це щоденно йде понад 40 кілограмів крупи та понад 150 кілограмів сосисок та ковбаси.

"Ця піч, яка є зараз – аварійна. Вона фактично розвалюється", - розповіла директорка КП "Ласка" Наталія Рудь.

Пічник Володимир Стецюк запевнив, що нова пічка буде обігрівати сусіднє приміщення – лазарет. Деталі – в сюжеті.

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Теги: КП Ласка, притулок, піч, будівництво
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