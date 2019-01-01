Люди розсікають голови: ковельчани нарікають на рекламний щит біля магазину. ФОТО
Сьогодні, 00:33
Жителі Ковеля нарікають на білборди, які, за їх думкою, встановлені занизько.
Зокрема Петро Іллєнко написав у фейсбук-спільноті "Ковель Life", що бачив як дівчина розсікла голову об щит.
"Доброго дня. У м. Ковель біля супермаркету АТБ встановили рекламні білборди великі гарні зроблені по хазяйські на віки , все було б суперово як би не одне але . Висота ціх білбордів як раз на рівні голови , я особисто бачив як дівчина вдарилась головою об той швелер , в наслідок чого розсікла шкіру на голові !!!!! Питання ! Хто їх проектував робити на таку висоту ? Чи знов хтось вирішив зекономити ??? Має бути якась стандарт , ГОСТ , чі ще шось таке. Хто буде відповідати за роздиті голови ..... Невже тяжко подумати", - написав Петро Іллєнко.
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Зокрема Петро Іллєнко написав у фейсбук-спільноті "Ковель Life", що бачив як дівчина розсікла голову об щит.
"Доброго дня. У м. Ковель біля супермаркету АТБ встановили рекламні білборди великі гарні зроблені по хазяйські на віки , все було б суперово як би не одне але . Висота ціх білбордів як раз на рівні голови , я особисто бачив як дівчина вдарилась головою об той швелер , в наслідок чого розсікла шкіру на голові !!!!! Питання ! Хто їх проектував робити на таку висоту ? Чи знов хтось вирішив зекономити ??? Має бути якась стандарт , ГОСТ , чі ще шось таке. Хто буде відповідати за роздиті голови ..... Невже тяжко подумати", - написав Петро Іллєнко.
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