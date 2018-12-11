На Волині проводять «перепис» диких тварин





До таксаційних заходів залучаються працівники національних природних парків і заповідників, єгері лісомисливських господарств, районні користувачі мисливських угідь, районні мисливствознавці, представники держспоживслужби, УТМР, Українського товариства охорони природи, громадських природоохоронних організацій. Повідомляє прес-служба



Окрім «перепису», фахівці переймаються також охороною звірів, зокрема – знищенням петель та пасток, які полюбляють на звіриних стежках ставити браконьєри.



– Цей січень якнайкраще підходить для таксаційних заходів, – розповідає головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГ Василь Сухопор. – Адже дикі звірі дуже обережні, тримають подалі від гомінких місць. Часто – це віддалені хащі, болотисті місця. Виявити їх навіть досвідченим єгерям не просто. Тож уже традиційно для зручності обліку ми послуговуємось природним сніжним покровом, на якому можна прочитати історії життя мешканців лісу. Адже сліди залишають олені, лосі, козулі, дикі свині, зайці, лисиці, білки, вовки, навіть пернаті, які люблять поблукати сніжком у пошуках лакоминок.



У лісомисливських господарствах, крім огляду місцевості, єгері вдаються до прогонів звірини.



У ДП «Звірівське ЛМГ», в угіддях якого, за словами директора Сергія Тишковця, мешкає понад тисячу звірів, їх кількість можна простежити на підгодівельних майданчиках, куди вони регулярно навідуються. Інші ж, як олені благородні або зубри, полюбляють відлюдні місця, їх побачити навіть єгерям вдається не завжди.



Результати обліку стануть відомі 15 лютого ц. р. Саме до цього часу, зазначає Василь Сухопор, у сектор мисливського господарства Волинського ОУЛМГ усі користувачі мисливських угідь мають подати необхдіні відомості та проекти лімітів добування мисливських тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже традиційно з початком року на Волині розпочинається зимовий облік диких тварин.До таксаційних заходів залучаються працівники національних природних парків і заповідників, єгері лісомисливських господарств, районні користувачі мисливських угідь, районні мисливствознавці, представники держспоживслужби, УТМР, Українського товариства охорони природи, громадських природоохоронних організацій. Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Окрім «перепису», фахівці переймаються також охороною звірів, зокрема – знищенням петель та пасток, які полюбляють на звіриних стежках ставити браконьєри.– Цей січень якнайкраще підходить для таксаційних заходів, – розповідає головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГ. – Адже дикі звірі дуже обережні, тримають подалі від гомінких місць. Часто – це віддалені хащі, болотисті місця. Виявити їх навіть досвідченим єгерям не просто. Тож уже традиційно для зручності обліку ми послуговуємось природним сніжним покровом, на якому можна прочитати історії життя мешканців лісу. Адже сліди залишають олені, лосі, козулі, дикі свині, зайці, лисиці, білки, вовки, навіть пернаті, які люблять поблукати сніжком у пошуках лакоминок.У лісомисливських господарствах, крім огляду місцевості, єгері вдаються до прогонів звірини.У ДП «Звірівське ЛМГ», в угіддях якого, за словами директора, мешкає понад тисячу звірів, їх кількість можна простежити на підгодівельних майданчиках, куди вони регулярно навідуються. Інші ж, як олені благородні або зубри, полюбляють відлюдні місця, їх побачити навіть єгерям вдається не завжди.Результати обліку стануть відомі 15 лютого ц. р. Саме до цього часу, зазначає Василь Сухопор, у сектор мисливського господарства Волинського ОУЛМГ усі користувачі мисливських угідь мають подати необхдіні відомості та проекти лімітів добування мисливських тварин.

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