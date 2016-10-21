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Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Фото, зроблені поблизу Жорнища показують, як виглядав регіон 100 років тому, якими були військові укріплення під час Першої світової війни.

Пише Тетяна Яцечко-Блаженко для Район.in.ua.

Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів.

Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище Ківерцівського району. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.

З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому було вирішено передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: солдати, війна, Жорнище
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