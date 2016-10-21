Австрійські солдати в селі на Волині 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:48
Фото, зроблені поблизу Жорнища показують, як виглядав регіон 100 років тому, якими були військові укріплення під час Першої світової війни.
Пише Тетяна Яцечко-Блаженко для Район.in.ua.
Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів.
Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище Ківерцівського району. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.
З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому було вирішено передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.
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Пише Тетяна Яцечко-Блаженко для Район.in.ua.
Світлини з Волині часів Першої світової війни зберігаються у Австрійському державному архіві (німецькою Österreichisches Staatsarchiv) і доступні на сайті відомства. Цей архів – найбільший в Австрії за обсягом фондів.
Цікава фотопідбірка стосується села Жорнище Ківерцівського району. Фото датуються 1914-1918 роками. На світлинах можемо побачити солдат австрійської армії, зокрема, з регіону Боснія та Герцоговина.
З історії, відомо, що в 1878 році відбувся Берлінський конгрес, на якому було вирішено передати Боснію і Герцеговину під управління Австро-Угорщини. Саме тому солдати цієї країни воювали на боці австрійців у часи війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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