вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО

Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО
У понеділок, 14 січня, у штаті Арізона перекинулася автоцистерна з шоколадом, через що майже 13,3 тисяч літрів рідкого шоколаду паралізували дорогу.

Про це повідомило управління громадської безпеки Арізони у соцмережі, – інформує 24 канал.

За попередніми даними, причиною аварії стала несправність зчеплення авто і причепа з цистерною. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але шоколад вилився повністю.

Річка шоколаду тече в західному напрямку на трасі I-40 на схід від Флагстаффа і блокує дорогу. Прибирання обіцяє бути солодким,– йдеться в повідомленні.

Прибирання зайняло близько чотирьох годин.
Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО

Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шоколад, аварія, цистерна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У КП «Ласка» будують нову піч, яка ще й обігріватиме одне з приміщень притулку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:47
Люди розсікають голови: ковельчани нарікають на рекламний щит біля магазину. ФОТО
Сьогодні, 00:33
16 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО
15 січень, 23:17
Схожі новини
Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині
15 січень, 16:50
На Волині рятувальники витягли з автівки водія, який потрапив у ДТП На Волині рятувальники витягли з автівки водія, який потрапив у ДТП
15 січень, 12:01
На Волині Volkswagen злетів з дороги: постраждали троє людей На Волині Volkswagen злетів з дороги: постраждали троє людей
15 січень, 11:21
Під Луцьком в аварії загинув 18-річний хлопець: у поліції повідомили деталі Під Луцьком в аварії загинув 18-річний хлопець: у поліції повідомили деталі
15 січень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
У КП «Ласка» будують нову піч, яка ще й обігріватиме одне з приміщень притулку. ВІДЕО
Сьогодні, 01:47
 0
Люди розсікають голови: ковельчани нарікають на рекламний щит біля магазину. ФОТО
Сьогодні, 00:33
 0
16 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Може впасти на людей: лучанин просить зрізати аварійне дерево. ФОТО
15 січень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8