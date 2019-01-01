Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом. ФОТО





Про це повідомило управління громадської безпеки Арізони у соцмережі, – інформує



За попередніми даними, причиною аварії стала несправність зчеплення авто і причепа з цистерною. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але шоколад вилився повністю.



Річка шоколаду тече в західному напрямку на трасі I-40 на схід від Флагстаффа і блокує дорогу. Прибирання обіцяє бути солодким,– йдеться в повідомленні.



Прибирання зайняло близько чотирьох годин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 14 січня, у штаті Арізона перекинулася автоцистерна з шоколадом, через що майже 13,3 тисяч літрів рідкого шоколаду паралізували дорогу.Про це повідомило управління громадської безпеки Арізони у соцмережі, – інформує 24 канал За попередніми даними, причиною аварії стала несправність зчеплення авто і причепа з цистерною. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але шоколад вилився повністю.Річка шоколаду тече в західному напрямку на трасі I-40 на схід від Флагстаффа і блокує дорогу. Прибирання обіцяє бути солодким,– йдеться в повідомленні.Прибирання зайняло близько чотирьох годин.

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