Гімнастика під стінами Луцького замку у 1939 році. ФОТО





Нею вона поділилась на своїй сторінці у



«Впевнена такого Луцького замку ви ще не бачили.



За спортивну підготовку лучан ставлю "відмінно", але за безлад на території замку "незадовільно". Не зразу впізнала нашу твердиню, аж не віриться скільки всього змінилось. Не відомо, як би склалась його доля з таким ставленням. Отож милуйтесь. Фото 1939 року. До речі, не ідентифіковане було... Просто "гімнасти" з Луцька)))» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала унікальну світлину Луцького замку, датовану 1939 роком.Нею вона поділилась на своїй сторінці у Фейсбуці «Впевнена такого Луцького замку ви ще не бачили.За спортивну підготовку лучан ставлю "відмінно", але за безлад на території замку "незадовільно". Не зразу впізнала нашу твердиню, аж не віриться скільки всього змінилось. Не відомо, як би склалась його доля з таким ставленням. Отож милуйтесь. Фото 1939 року. До речі, не ідентифіковане було... Просто "гімнасти" з Луцька)))» – йдеться у дописі.

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