П'яна жінка вбила ножем свого батька





Про це



Трагедія сталася у селі Руда. Про смерть 47-річного місцевого жителя, яка настала до приїзду карети швидкої допомоги, повідомили до поліції медики.



Кухонний ніж, як речовий доказ, працівники швидкої допомоги в поліетиленовому пакеті передали поліцейським, оскільки донька загиблого намагалася його сховати.



"Встановлено, що ввечері за столом розпивали спиртні напої батько, донька та її колишній співмешканець. Коли гість пішов додому, між рідними розгорілась чергова сварка, під час якої 28-річна молода жінка схопила кухонний ніж зі столу і вдарила ним у груди свого батька", - вказали у поліції.



Працівники поліції затримали зловмисницю на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Під час медичного освідування встановлено, що вміст алкоголю у крові жінки становив 2,1 проміле.



Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.



Наразі фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри жінці та обрання для неї міри запобіжного заходу.



Вдома залишились у молодої мами троє малолітніх дітей, за якими доглядатиме бабуся, додали у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Київщини напідпитку зарізала власного батька після спільного застілля.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.Трагедія сталася у селі Руда. Про смерть 47-річного місцевого жителя, яка настала до приїзду карети швидкої допомоги, повідомили до поліції медики.Кухонний ніж, як речовий доказ, працівники швидкої допомоги в поліетиленовому пакеті передали поліцейським, оскільки донька загиблого намагалася його сховати."Встановлено, що ввечері за столом розпивали спиртні напої батько, донька та її колишній співмешканець. Коли гість пішов додому, між рідними розгорілась чергова сварка, під час якої 28-річна молода жінка схопила кухонний ніж зі столу і вдарила ним у груди свого батька", - вказали у поліції.Працівники поліції затримали зловмисницю на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Під час медичного освідування встановлено, що вміст алкоголю у крові жінки становив 2,1 проміле.Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.Наразі фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри жінці та обрання для неї міри запобіжного заходу.Вдома залишились у молодої мами троє малолітніх дітей, за якими доглядатиме бабуся, додали у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію