Курс валют у Луцьку на 16 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.831, а продаж - 28.216.
Євро при купівлі становить - 31.717, при продажу - 32.429.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.028, продаж - 7.573.
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Євро при купівлі становить - 31.717, при продажу - 32.429.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.028, продаж - 7.573.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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