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Курс валют у Луцьку на 16 січня

Курс валют у Луцьку на 16 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.831, а продаж - 28.216.

Євро при купівлі становить - 31.717, при продажу - 32.429.

Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.028, продаж - 7.573.

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Теги: курс валют, Луцьк
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