Курс валют у Луцьку на 16 січня





Євро при купівлі становить - 31.717, при продажу - 32.429.



Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.028, продаж - 7.573.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.831, а продаж - 28.216.Євро при купівлі становить - 31.717, при продажу - 32.429.Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.028, продаж - 7.573.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію