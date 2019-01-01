Волиняни сплатили понад чверть мільйона гривень військового збору

У 2018 році волиняни сплатили 267,5 мільйона гривень військового збору.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Протягом 2018 року з легальних доходів волинян до держбюджетусплатили 267,5 мільйона гривень військового збору. Сума спрямованого торік на потреби національного війська збору перевищує показники 2017 року на 28,2 відсотка, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.«Оскільки обов’язок перераховувати до бюджету військовий збір здоходів громадян покладено на працедавців, відповідальна позиція соціально орієнтованого бізнесу заслуговує на повагу з боку суспільства», – наголосила начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що суб’єкти господарювання, які допускають факти тіньової зайнятості, не лише ухиляються від сплати визначених законом податкових платежів, а й позбавляють своїх найманих працівників гарантованих державою виплат у разі настання страхового випадку.«Кожне цивілізоване суспільство існує за рахунок сплаченихгромадянами і господарюючими суб’єктами податків. На шляху до побудови розвинутої європейської демократії наша країна потребує належної податкової культури всіх без винятку платників. Від рівня сплати податків залежить безпека кожного з нас, ефективність здійснюваних реформ та фінансування обороноздатності країни в цілому. Тож своєчасне фінансування армії, що захищає державу, передбачає спільну відповідальність працедавця і найманого працівника», –підсумувала Світлана Савчук.