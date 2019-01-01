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Волиняни сплатили понад чверть мільйона гривень військового збору

Волиняни сплатили понад чверть мільйона гривень військового збору
У 2018 році волиняни сплатили 267,5 мільйона гривень військового збору.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Протягом 2018 року з легальних доходів волинян до держбюджету
сплатили 267,5 мільйона гривень військового збору. Сума спрямованого торік на потреби національного війська збору перевищує показники 2017 року на 28,2 відсотка, – інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.

«Оскільки обов’язок перераховувати до бюджету військовий збір з
доходів громадян покладено на працедавців, відповідальна позиція соціально орієнтованого бізнесу заслуговує на повагу з боку суспільства», – наголосила начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Керівник волинських фіскалів підкреслила, що суб’єкти господарювання, які допускають факти тіньової зайнятості, не лише ухиляються від сплати визначених законом податкових платежів, а й позбавляють своїх найманих працівників гарантованих державою виплат у разі настання страхового випадку.

«Кожне цивілізоване суспільство існує за рахунок сплачених
громадянами і господарюючими суб’єктами податків. На шляху до побудови розвинутої європейської демократії наша країна потребує належної податкової культури всіх без винятку платників. Від рівня сплати податків залежить безпека кожного з нас, ефективність здійснюваних реформ та фінансування обороноздатності країни в цілому. Тож своєчасне фінансування армії, що захищає державу, передбачає спільну відповідальність працедавця і найманого працівника», –підсумувала Світлана Савчук.

Довідково:

За підсумками 2018 року найбільшу суму військового збору
сплачено у м. Луцьку – 108,8 мільйона гривень, на території Луцького району – 21,4 мільйона гривень, у м. Ковель – 16,6 мільйона гривень, у м. Володимир-Волинський – 13,4 мільйона гривень, на території Ківерцівського району – 13,3 мільйона гривень, у м. Нововолинськ – 12,4 мільйона гривень військового збору.

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Теги: військовий збір, Волинь, гроші
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