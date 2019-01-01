16 січня – день Гордія: що категорично не можна робити

16 січня 2019 року вшановують день святого Гордія.Цього дня згадували приказки про гордість, яка здавна вважалася пороком: "Гордим бути – дурним вважатися", - пише 24 канал.Іменини сьогодні святкують: Гордій, Ірина.Народні прикмети на 16 січня:– Якою сьогодні буде погода, таким і буде березень – теплим або холодним.– На деревах помітно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними і не передбачається дощів.– Якщо рано світає, значить, незабаром випаде сніг.– Яскравий місяць принесе з собою швидкий холод.– Зірки яскраво сяють – чекайте ясну погоду.1. Для святкової вечері 16 січня господиням варто готувати страви з сиру – сирні коржики, сирники, які вважалися запорукою щастя в будинку.1. Цього дня не можна чимось хвалитися і пишатися.2. Не можна працювати 16 січня увечері, щоб не накликати біду та неприємності.