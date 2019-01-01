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16 січня – день Гордія: що категорично не можна робити

16 січня – день Гордія: що категорично не можна робити
16 січня 2019 року вшановують день святого Гордія.

Цього дня згадували приказки про гордість, яка здавна вважалася пороком: "Гордим бути – дурним вважатися", - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Гордій, Ірина.

Народні прикмети на 16 січня:

– Якою сьогодні буде погода, таким і буде березень – теплим або холодним.

– На деревах помітно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними і не передбачається дощів.

– Якщо рано світає, значить, незабаром випаде сніг.

– Яскравий місяць принесе з собою швидкий холод.

– Зірки яскраво сяють – чекайте ясну погоду.

Що можна робити 16 січня

1. Для святкової вечері 16 січня господиням варто готувати страви з сиру – сирні коржики, сирники, які вважалися запорукою щастя в будинку.

Що не можна робити 16 січня

1. Цього дня не можна чимось хвалитися і пишатися.

2. Не можна працювати 16 січня увечері, щоб не накликати біду та неприємності.

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Теги: Гордій
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