вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»

У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»
На Волині за минулу добу рятувальники надали допомогу водіям двох автівок, а також допомогли водію швидкої допомоги.

Так, 15 січня рятувальники здійснили 3 виїзди для надання допомоги водіям та пасажирам автівок, які опинилися у скрутних обставинах на автошляхах. Аварійно-рятувальні роботи проведені у Луцькому та Локачинському районах та поблизу міста Нововолинська, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Зокрема 15 січня у селищі Благодатне поблизу Нововолинська через погодні умови вантажний автомобіль злетів у придорожній кювет.

На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №5 міста Нововолинська, які за допомогою тросу здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.

У селі Війниця Локачинського району рятувальники витягли з кювету легковий автомобіль. А поблизу села Великий Омеляник Луцького району допомогли водію карети швидкої медичної допомоги подолати складну ділянку дороги.

Бійці ДСНС під’єднали трос та за допомогою важкої інженерної техніки витягнули карету швидкої допомоги під гору і вивезли на безпечну ділянку дороги.

У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»
У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»
У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу трапилось 3 пожежі
Сьогодні, 10:19
У Ковелі ром побив працівницю автовокзалу
Сьогодні, 10:11
У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»
Сьогодні, 09:54
Ансамбль «Волиняни» здобув головну нагороду міжнародного музичного конкурсу
Сьогодні, 09:43
16 січня – день Гордія: що категорично не можна робити
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
У селі на Волині через необережність власника згоріла хата У селі на Волині через необережність власника згоріла хата
14 січень, 11:47
На Волині із заметів витягли 3 автівки На Волині із заметів витягли 3 автівки
09 січень, 10:54
Смерть на Святвечір: під час пожежі у власній хаті загинув волинянин Смерть на Святвечір: під час пожежі у власній хаті загинув волинянин
08 січень, 10:41
На Волині рятувальники витягли з кюветів 14 автівок. ФОТО На Волині рятувальники витягли з кюветів 14 автівок. ФОТО
20 грудень, 2018, 09:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
У чергах на «Ягодині» стоїть величезна кількість вантажівок
Сьогодні, 10:31
 0
На Волині за добу трапилось 3 пожежі
Сьогодні, 10:19
 0
У Ковелі ром побив працівницю автовокзалу
Сьогодні, 10:11
 0
У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8