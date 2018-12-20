У селі поблизу Луцька рятувальники тросом витягали «швидку»
Сьогодні, 09:54
На Волині за минулу добу рятувальники надали допомогу водіям двох автівок, а також допомогли водію швидкої допомоги.
Так, 15 січня рятувальники здійснили 3 виїзди для надання допомоги водіям та пасажирам автівок, які опинилися у скрутних обставинах на автошляхах. Аварійно-рятувальні роботи проведені у Луцькому та Локачинському районах та поблизу міста Нововолинська, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зокрема 15 січня у селищі Благодатне поблизу Нововолинська через погодні умови вантажний автомобіль злетів у придорожній кювет.
На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №5 міста Нововолинська, які за допомогою тросу здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.
У селі Війниця Локачинського району рятувальники витягли з кювету легковий автомобіль. А поблизу села Великий Омеляник Луцького району допомогли водію карети швидкої медичної допомоги подолати складну ділянку дороги.
Бійці ДСНС під’єднали трос та за допомогою важкої інженерної техніки витягнули карету швидкої допомоги під гору і вивезли на безпечну ділянку дороги.
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Так, 15 січня рятувальники здійснили 3 виїзди для надання допомоги водіям та пасажирам автівок, які опинилися у скрутних обставинах на автошляхах. Аварійно-рятувальні роботи проведені у Луцькому та Локачинському районах та поблизу міста Нововолинська, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зокрема 15 січня у селищі Благодатне поблизу Нововолинська через погодні умови вантажний автомобіль злетів у придорожній кювет.
На місце події прибули працівники Державної пожежно-рятувальної частини №5 міста Нововолинська, які за допомогою тросу здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.
У селі Війниця Локачинського району рятувальники витягли з кювету легковий автомобіль. А поблизу села Великий Омеляник Луцького району допомогли водію карети швидкої медичної допомоги подолати складну ділянку дороги.
Бійці ДСНС під’єднали трос та за допомогою важкої інженерної техніки витягнули карету швидкої допомоги під гору і вивезли на безпечну ділянку дороги.
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