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У Ковелі побили працівницю автовокзалу

У Ковелі побили працівницю автовокзалу
Восени цього року чоловік ромської національності побив чергову автовокзалу за те, що намагалася його розбудити, коли він спав на лавці в приміщенні автовокзалу. За скоєне чоловік отримав у суді 200 годин громадських робіт.

Такий вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Відомо, що чоловік раніше був неодноразово судимий. У суді він розповів, що 31 жовтня 2018 року він заснув на лавці в приміщенні автовокзалу міста Ковеля. А коли його намагалася збудити чергова, взявши за вухо, то він вдарив її спочатку в обличчя, а потім – в ногу.

Потерпіла підтвердила його слова і додала, що будила чоловіка, аби він вийшов із зали очікування, оскільки приміщення вже мали зачиняти.

Визначаючи покарання для чоловіка, суд взяв до уваги його щире каяття, а також рецидив злочинів.

Зрештою, йому призначили 200 годин громадських робіт.

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Теги: побиття, ром, вокзал
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