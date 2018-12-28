У Ковелі побили працівницю автовокзалу

Восени цього року чоловік ромської національності побив чергову автовокзалу за те, що намагалася його розбудити, коли він спав на лавці в приміщенні автовокзалу. За скоєне чоловік отримав у суді 200 годин громадських робіт.Такий вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.Відомо, що чоловік раніше був неодноразово судимий. У суді він розповів, що 31 жовтня 2018 року він заснув на лавці в приміщенні автовокзалу міста Ковеля. А коли його намагалася збудити чергова, взявши за вухо, то він вдарив її спочатку в обличчя, а потім – в ногу.Потерпіла підтвердила його слова і додала, що будила чоловіка, аби він вийшов із зали очікування, оскільки приміщення вже мали зачиняти.Визначаючи покарання для чоловіка, суд взяв до уваги його щире каяття, а також рецидив злочинів.Зрештою, йому призначили 200 годин громадських робіт.