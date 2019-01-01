На Волині за добу трапилось 3 пожежі

На Волині за 15 січня сталось три пожежі.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.15 січня о 01:36 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Льотниче Володимир-Волинського району в цегляному житловому будинку горить пристосоване під котельню приміщення. На місце події прибули працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського, які о 01:55 приборкали вогонь.Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.О 12:29 у селі Любохини Старовижівського району загорівся дерев’яний житловий будинок. За викликом прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцевої пожежної команди села Дубечне, які о 13:55 загасили вогонь.Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.Того ж дня, о 13:46 у селі Голоби Ковельсього району спалахнув стіжок соломи. Пожежу ліквідували працівники 21-ї державного пожежно-рятувального поста селища Голоби.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.