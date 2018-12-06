Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині 17 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00 Дитячий садок с.Хобултова, вул.:Нова
2. 09:00-17:00 Столярний цех ФОП Тлучкевич, водогін, швейний цех ТзОВ „Комм”, магазин ФОП Війтик, цех з/б виробів ФОП Пасічник, СМП „Володимир – Волинський агробуд” с.Льотниче, вул.: Л.Українки
Горохівський район
1.09:00-14:00
Горохівська школа №1
Дитячий садок "Сонечко"
Горохівське МСТ магазин №5
Горохівське МСТ Гриль-бар
Райспоживспілка Склади, база
ФОП Котик В.Т. Магазин промтоварів
Горохівська школа №1 гараж
ФОП Головко В. В. Магазин
ФОП Войтович С.О. Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі м.Горохів:
вул.Лисенка,
вул.Шкільна,
вул.Козацька
Іваничівський район
1. КТП-40 для ремонту обладнання ТП 10:00-16:00 с.Соснина загребля
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-182 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин), ПП Шадура Г.С. (Лідер), ПП Мисік Г.М. (Бонапетіт), ПП Марчук Г.В., ПП Бобко Р.Р., ПП Балицька Н.П., Аптека №9, Ресторан «Полісся», Кафе «Дозвілля»., м-н «Меблі», м-н «Світ ламінату». м.К-Каширський, вул.. Торгова, вул.. Незалежності, 1 Травня, вул.. Болотна, вул. Ковельська.
2. ЗТП-331 Л-4 09:30 – 17:00 с.Хотешів, вул.. Колонія.
3. КТП-177 Л-3 09:30 – 17:00 Стадіон "Колос" м.Камінь – Каширський, вул.. Фрунзе, вул.. Спортивна, вул.. Неродів, пров. Спортивний,
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-41 9:00-17:00 Голобське споживче товариство,
Філія ДВТП "Волиньфар", аптека
СТзОВ "Зоря". с. Велицьк.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-247 9:00-17:00 ФОП Сандлер В. Я.,
Волинський краєзнавчий музей Лесі Українк. с. Колодяжне.
3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-205 9:00-17:00 Дубівське СТ,
Ковельське Райво, школа с. Бахів,
Райкультвідділ Ков. РДА, клуб с. Бахів,
ФОП М'якота О. Ф.,
Рел. гр. Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів. с. Бахів.
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-443 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Світязь
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 від КТП-218 10:00-17:00 Дитячий садок, АТС, магазини, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир, с. Залаззя
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-226 10:00-17:00 побут х. Окуріка
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-8 10:00-17:00 ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.
вул. Лермонтова.
вул. Козацька 20-22, 26, 28.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Нововолинськ
вул.Садова, 1-22
вул.Шухевича, 1
вул.Шахтарська, 25
вул.Нововолинська, 38-42
Рожищенський район
1. Л34-07 9:00-17:00 с.Кроватка (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Березолуки (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Березолуки (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.
с.Копачівка вул.Набережна
Старовижівський район
1. 17.01.19 КТП-193 10:00-16:00 с.Любохини вул:Зелена, Шкільна, Вишнева, Жовтнева
2. КТП-243 10:00-16:00 с.Паридуби вул:Квітнева, Осередок, Вигінська
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-68 10:00-16:30 с.Вербично
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-56 10:00-16:30 Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-256 Л-2 10:00-16:30 ТРСТ- магазин с.Клевецьк
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-111Л-1 11:00-14:00 с.Вербично
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00 Дитячий садок с.Хобултова, вул.:Нова
2. 09:00-17:00 Столярний цех ФОП Тлучкевич, водогін, швейний цех ТзОВ „Комм”, магазин ФОП Війтик, цех з/б виробів ФОП Пасічник, СМП „Володимир – Волинський агробуд” с.Льотниче, вул.: Л.Українки
Горохівський район
1.09:00-14:00
Горохівська школа №1
Дитячий садок "Сонечко"
Горохівське МСТ магазин №5
Горохівське МСТ Гриль-бар
Райспоживспілка Склади, база
ФОП Котик В.Т. Магазин промтоварів
Горохівська школа №1 гараж
ФОП Головко В. В. Магазин
ФОП Войтович С.О. Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі м.Горохів:
вул.Лисенка,
вул.Шкільна,
вул.Козацька
Іваничівський район
1. КТП-40 для ремонту обладнання ТП 10:00-16:00 с.Соснина загребля
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-182 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин), ПП Шадура Г.С. (Лідер), ПП Мисік Г.М. (Бонапетіт), ПП Марчук Г.В., ПП Бобко Р.Р., ПП Балицька Н.П., Аптека №9, Ресторан «Полісся», Кафе «Дозвілля»., м-н «Меблі», м-н «Світ ламінату». м.К-Каширський, вул.. Торгова, вул.. Незалежності, 1 Травня, вул.. Болотна, вул. Ковельська.
2. ЗТП-331 Л-4 09:30 – 17:00 с.Хотешів, вул.. Колонія.
3. КТП-177 Л-3 09:30 – 17:00 Стадіон "Колос" м.Камінь – Каширський, вул.. Фрунзе, вул.. Спортивна, вул.. Неродів, пров. Спортивний,
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-41 9:00-17:00 Голобське споживче товариство,
Філія ДВТП "Волиньфар", аптека
СТзОВ "Зоря". с. Велицьк.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-247 9:00-17:00 ФОП Сандлер В. Я.,
Волинський краєзнавчий музей Лесі Українк. с. Колодяжне.
3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-205 9:00-17:00 Дубівське СТ,
Ковельське Райво, школа с. Бахів,
Райкультвідділ Ков. РДА, клуб с. Бахів,
ФОП М'якота О. Ф.,
Рел. гр. Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів. с. Бахів.
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-443 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Світязь
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 від КТП-218 10:00-17:00 Дитячий садок, АТС, магазини, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир, с. Залаззя
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-226 10:00-17:00 побут х. Окуріка
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-8 10:00-17:00 ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.
вул. Лермонтова.
вул. Козацька 20-22, 26, 28.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Нововолинськ
вул.Садова, 1-22
вул.Шухевича, 1
вул.Шахтарська, 25
вул.Нововолинська, 38-42
Рожищенський район
1. Л34-07 9:00-17:00 с.Кроватка (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Березолуки (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Підгірне (повністю)
с.Березолуки (повністю)
с.Яблунівка (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.
с.Копачівка вул.Набережна
Старовижівський район
1. 17.01.19 КТП-193 10:00-16:00 с.Любохини вул:Зелена, Шкільна, Вишнева, Жовтнева
2. КТП-243 10:00-16:00 с.Паридуби вул:Квітнева, Осередок, Вигінська
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-68 10:00-16:30 с.Вербично
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-56 10:00-16:30 Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-256 Л-2 10:00-16:30 ТРСТ- магазин с.Клевецьк
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-111Л-1 11:00-14:00 с.Вербично
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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