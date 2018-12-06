Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 січня

На Волині 17 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 -17:00 Дитячий садок с.Хобултова, вул.:Нова2. 09:00-17:00 Столярний цех ФОП Тлучкевич, водогін, швейний цех ТзОВ „Комм”, магазин ФОП Війтик, цех з/б виробів ФОП Пасічник, СМП „Володимир – Волинський агробуд” с.Льотниче, вул.: Л.Українки1.09:00-14:00Горохівська школа №1Дитячий садок "Сонечко"Горохівське МСТ магазин №5Горохівське МСТ Гриль-барРайспоживспілка Склади, базаФОП Котик В.Т. Магазин промтоварівГорохівська школа №1 гаражФОП Головко В. В. МагазинФОП Войтович С.О. Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі м.Горохів:вул.Лисенка,вул.Шкільна,вул.Козацька1. КТП-40 для ремонту обладнання ТП 10:00-16:00 с.Соснина загребля1. ЗТП-182 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин), ПП Шадура Г.С. (Лідер), ПП Мисік Г.М. (Бонапетіт), ПП Марчук Г.В., ПП Бобко Р.Р., ПП Балицька Н.П., Аптека №9, Ресторан «Полісся», Кафе «Дозвілля»., м-н «Меблі», м-н «Світ ламінату». м.К-Каширський, вул.. Торгова, вул.. Незалежності, 1 Травня, вул.. Болотна, вул. Ковельська.2. ЗТП-331 Л-4 09:30 – 17:00 с.Хотешів, вул.. Колонія.3. КТП-177 Л-3 09:30 – 17:00 Стадіон "Колос" м.Камінь – Каширський, вул.. Фрунзе, вул.. Спортивна, вул.. Неродів, пров. Спортивний,1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-41 9:00-17:00 Голобське споживче товариство,Філія ДВТП "Волиньфар", аптекаСТзОВ "Зоря". с. Велицьк.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-247 9:00-17:00 ФОП Сандлер В. Я.,Волинський краєзнавчий музей Лесі Українк. с. Колодяжне.3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-205 9:00-17:00 Дубівське СТ,Ковельське Райво, школа с. Бахів,Райкультвідділ Ков. РДА, клуб с. Бахів,ФОП М'якота О. Ф.,Рел. гр. Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів. с. Бахів.1. ПЛ-0.4кВ КТП-443 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Світязь1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4,5 від КТП-218 10:00-17:00 Дитячий садок, АТС, магазини, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир, с. Залаззя2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-226 10:00-17:00 побут х. Окуріка1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-8 10:00-17:00 ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.вул. Лермонтова.вул. Козацька 20-22, 26, 28.1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Нововолинськвул.Садова, 1-22вул.Шухевича, 1вул.Шахтарська, 25вул.Нововолинська, 38-421. Л34-07 9:00-17:00 с.Кроватка (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Березолуки (повністю)с.Яблунівка (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Березолуки (повністю)с.Яблунівка (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-388 9:00-17:00 с.Озденіж вул.Польова3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-501 9:00-17:00 с.Олександрівка вул.Дачна.с.Копачівка вул.Набережна1. 17.01.19 КТП-193 10:00-16:00 с.Любохини вул:Зелена, Шкільна, Вишнева, Жовтнева2. КТП-243 10:00-16:00 с.Паридуби вул:Квітнева, Осередок, Вигінська1. ПЛ-0,4 кВКТП-68 10:00-16:30 с.Вербично2. ПЛ-0,4 кВКТП-56 10:00-16:30 Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша3. ПЛ-0,4 кВКТП-256 Л-2 10:00-16:30 ТРСТ- магазин с.Клевецьк4. ПЛ-0,4 кВКТП-111Л-1 11:00-14:00 с.Вербично