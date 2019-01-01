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Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреще

Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреще
Найближчої ночі в Україні слід очікувати морози до -5-12 градусів. На заході температура сягне позначки 0 градусів.

"Завтра вдень потепління до +1+5 градусів. На сході та подекуди в центрі хіба що -1-4 градуси", - написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь - в усіх областях +1+5 градусів.

"Ввечері на Голодну кутю, 18 січня, почне температура повітря знижуватися. І на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів", - йдеться у дописі.

19 січня - похолодання з подальшим посиленням морозів.

"Беріть на пірнання у воду спіднє з начосом. А поки що завтра - зустрічаємо відлигу, а потім готуємося до морозів", - пише синоптик.

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Теги: погода, прогноз
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