Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреще

Найближчої ночі в Україні слід очікувати морози до -5-12 градусів. На заході температура сягне позначки 0 градусів."Завтра вдень потепління до +1+5 градусів. На сході та подекуди в центрі хіба що -1-4 градуси", - написала у Facebook синоптик18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь - в усіх областях +1+5 градусів."Ввечері на Голодну кутю, 18 січня, почне температура повітря знижуватися. І на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів", - йдеться у дописі.19 січня - похолодання з подальшим посиленням морозів."Беріть на пірнання у воду спіднє з начосом. А поки що завтра - зустрічаємо відлигу, а потім готуємося до морозів", - пише синоптик.