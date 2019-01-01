Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреще
Сьогодні, 11:02
Найближчої ночі в Україні слід очікувати морози до -5-12 градусів. На заході температура сягне позначки 0 градусів.
"Завтра вдень потепління до +1+5 градусів. На сході та подекуди в центрі хіба що -1-4 градуси", - написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.
18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь - в усіх областях +1+5 градусів.
"Ввечері на Голодну кутю, 18 січня, почне температура повітря знижуватися. І на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів", - йдеться у дописі.
19 січня - похолодання з подальшим посиленням морозів.
"Беріть на пірнання у воду спіднє з начосом. А поки що завтра - зустрічаємо відлигу, а потім готуємося до морозів", - пише синоптик.
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"Завтра вдень потепління до +1+5 градусів. На сході та подекуди в центрі хіба що -1-4 градуси", - написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.
18 січня вдень в Україні тепло буде скрізь - в усіх областях +1+5 градусів.
"Ввечері на Голодну кутю, 18 січня, почне температура повітря знижуватися. І на Водохреще, 19 січня, в Україні знову розпочнеться похолодання. Спочатку до денних -1-8 градусів, а потім і до нічних -10-18 градусів", - йдеться у дописі.
19 січня - похолодання з подальшим посиленням морозів.
"Беріть на пірнання у воду спіднє з начосом. А поки що завтра - зустрічаємо відлигу, а потім готуємося до морозів", - пише синоптик.
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