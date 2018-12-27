вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики

У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
У Ратнівському районі поліція вилучила в двох жителів району незареєстровану мисливську зброю та марихуану.

Так, 15 січня, за місцем проживання 23-річного жителя Ратнівського району співробітники поліції вилучили незареєстровану мисливську рушницю «ІЖ-18», п’ять набоїв до неї та близько 50 г. пороху, а в будинку 27-річного жителя цього ж району – рушницю «ІЖ-58», один мисливській набій 12-го калібру, 80 г. пороху та близько 100 г. рослинної речовини, схожої на марихуану, - інформує ГУНП у Волинській області.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконного зберігання наркотиків слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, відповідно.

Досудові розслідування тривають.

У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Волинь, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля кордону на Волині затримали озброєного мисливця-нелегала
Сьогодні, 11:28
На «Ягодині» затримали іноземця з фальшивим паспортом США
Сьогодні, 11:22
У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
Сьогодні, 11:12
У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям
Сьогодні, 11:09
Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреще
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника У Луцьку затримали 31-річного озброєного грабіжника
27 грудень, 2018, 11:45
Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО Волинському музею віддадуть рідкісну зброю. ФОТО
20 грудень, 2018, 12:15
Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині Покарали батька учня, який приніс пістолет у школу на Волині
20 грудень, 2018, 09:22
За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки
11 грудень, 2018, 17:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські підприємці платитимуть понад 125 тисяч за кожного нелегального працівника
Сьогодні, 12:16
 0
На Волині бус збив пішохода
Сьогодні, 12:02
 0
У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля
Сьогодні, 11:56
 0
У «Промені» пропонують особливе меню для найменших відвідувачів*
Сьогодні, 11:48
 0
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8