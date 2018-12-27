У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
Сьогодні, 11:12
У Ратнівському районі поліція вилучила в двох жителів району незареєстровану мисливську зброю та марихуану.
Так, 15 січня, за місцем проживання 23-річного жителя Ратнівського району співробітники поліції вилучили незареєстровану мисливську рушницю «ІЖ-18», п’ять набоїв до неї та близько 50 г. пороху, а в будинку 27-річного жителя цього ж району – рушницю «ІЖ-58», один мисливській набій 12-го калібру, 80 г. пороху та близько 100 г. рослинної речовини, схожої на марихуану, - інформує ГУНП у Волинській області.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконного зберігання наркотиків слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, відповідно.
Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 15 січня, за місцем проживання 23-річного жителя Ратнівського району співробітники поліції вилучили незареєстровану мисливську рушницю «ІЖ-18», п’ять набоїв до неї та близько 50 г. пороху, а в будинку 27-річного жителя цього ж району – рушницю «ІЖ-58», один мисливській набій 12-го калібру, 80 г. пороху та близько 100 г. рослинної речовини, схожої на марихуану, - інформує ГУНП у Волинській області.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконного зберігання наркотиків слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, відповідно.
Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Біля кордону на Волині затримали озброєного мисливця-нелегала
Сьогодні, 11:28
На «Ягодині» затримали іноземця з фальшивим паспортом США
Сьогодні, 11:22
У двох волинян поліцейські вдома знайшли зброю та наркотики
Сьогодні, 11:12
Синоптик розповіла, якою буде погода на Водохреще
Сьогодні, 11:02