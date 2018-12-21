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На «Ягодині» затримали іноземця з фальшивим паспортом США

На «Ягодині» затримали іноземця з фальшивим паспортом США
В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили підроблений паспорт громадянина США.

У паспорті, який він пред’явив, прикордонники помітили заміну інформаційної сторінки з установчими даними, - інформує Держприкордонслужба України.

Іноземця затримали, а недійсний документ вилучили встановленим порядком, проводяться перевірочні заходи та встановлюється громадянином якої країни він є.


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Теги: іноземець, США
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