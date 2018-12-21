На «Ягодині» затримали іноземця з фальшивим паспортом США





У паспорті, який він пред’явив, прикордонники помітили заміну інформаційної сторінки з установчими даними, - інформує Держприкордонслужба України.



Іноземця затримали, а недійсний документ вилучили встановленим порядком, проводяться перевірочні заходи та встановлюється громадянином якої країни він є.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили підроблений паспорт громадянина США.У паспорті, який він пред’явив, прикордонники помітили заміну інформаційної сторінки з установчими даними, - інформує Держприкордонслужба України.Іноземця затримали, а недійсний документ вилучили встановленим порядком, проводяться перевірочні заходи та встановлюється громадянином якої країни він є.

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