Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО





Серію знімків у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухай.



"Зустріч полудня зими у замку Любарта місцевими привидами" - написав він.



Нагадаємо, луцький фотограф





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися світлини льодових скульптур, яких полишили після святкування новорічного фестивалю у Луцькому замку.Серію знімків у Facebook опублікував луцький фотограф"Зустріч полудня зими у замку Любарта місцевими привидами" - написав він.Нагадаємо, луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини.

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