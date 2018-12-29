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Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО

Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
У мережі з'явилися світлини льодових скульптур, яких полишили після святкування новорічного фестивалю у Луцькому замку.

Серію знімків у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухай.

"Зустріч полудня зими у замку Любарта місцевими привидами" - написав він.

Нагадаємо, луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини.

Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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