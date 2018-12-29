Луцький фотограф у замку Любарта зустрів місцевих привидів. ФОТО
Сьогодні, 11:42
У мережі з'явилися світлини льодових скульптур, яких полишили після святкування новорічного фестивалю у Луцькому замку.
Серію знімків у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухай.
"Зустріч полудня зими у замку Любарта місцевими привидами" - написав він.
Нагадаємо, луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини.
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Серію знімків у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухай.
"Зустріч полудня зими у замку Любарта місцевими привидами" - написав він.
Нагадаємо, луцький фотограф поділився світлиною замку Любарта 22-річної давнини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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