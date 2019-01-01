Дивом вижив: у Сумах врятували чоловіка, який кинувся під потяг. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Машиніст вчасно побачив людину на колії і застосував екстрене гальмування. Уникнути зіткнення, щоправда, не вдалося. Втім, поїзд зупинився саме коли чоловік упав на рейки.



Витягли потерпілого з-під потяга патрульні, які приїхали за викликом. Рятівникам 42-річний чоловік зізнався, що добряче напився й намагався вкоротити собі віку.



Медики діагностували у пацієнта забої тазу, стегна й груднини та запевнили, що буде жити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах чоловік намагався звести рахунки з життям та кинувся під потяг. Життя самогубцю врятував машиніст.Про це йдеться в сюжеті ТСН Машиніст вчасно побачив людину на колії і застосував екстрене гальмування. Уникнути зіткнення, щоправда, не вдалося. Втім, поїзд зупинився саме коли чоловік упав на рейки.Витягли потерпілого з-під потяга патрульні, які приїхали за викликом. Рятівникам 42-річний чоловік зізнався, що добряче напився й намагався вкоротити собі віку.Медики діагностували у пацієнта забої тазу, стегна й груднини та запевнили, що буде жити.

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