Дивом вижив: у Сумах врятували чоловіка, який кинувся під потяг. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
У Сумах чоловік намагався звести рахунки з життям та кинувся під потяг. Життя самогубцю врятував машиніст.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Машиніст вчасно побачив людину на колії і застосував екстрене гальмування. Уникнути зіткнення, щоправда, не вдалося. Втім, поїзд зупинився саме коли чоловік упав на рейки.
Витягли потерпілого з-під потяга патрульні, які приїхали за викликом. Рятівникам 42-річний чоловік зізнався, що добряче напився й намагався вкоротити собі віку.
Медики діагностували у пацієнта забої тазу, стегна й груднини та запевнили, що буде жити.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Машиніст вчасно побачив людину на колії і застосував екстрене гальмування. Уникнути зіткнення, щоправда, не вдалося. Втім, поїзд зупинився саме коли чоловік упав на рейки.
Витягли потерпілого з-під потяга патрульні, які приїхали за викликом. Рятівникам 42-річний чоловік зізнався, що добряче напився й намагався вкоротити собі віку.
Медики діагностували у пацієнта забої тазу, стегна й груднини та запевнили, що буде жити.
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