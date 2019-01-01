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У «Промені» виступить Сергій Бабкін*

У «Промені» виступить Сергій Бабкін*
12 лютого у РЦ «Промінь» відбудеться концерт знаменитого українського виконавця – Сергія Бабкіна.

Артист презентуватиме новий альбом «Музасфера». Ще більше відвертості та шаленої енергетики.

До концерту залишився місяць, а квитків залишилось зовсім мало.
Придбати їх можна за посиланням:

http://promin.lutsk.ua/#/concerts/sergiy_babkin

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У «Промені» виступить Сергій Бабкін*

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Теги: РЦ «Промінь»
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