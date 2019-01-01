У «Промені» виступить Сергій Бабкін*
Сьогодні, 18:48
12 лютого у РЦ «Промінь» відбудеться концерт знаменитого українського виконавця – Сергія Бабкіна.
Артист презентуватиме новий альбом «Музасфера». Ще більше відвертості та шаленої енергетики.
До концерту залишився місяць, а квитків залишилось зовсім мало.
Придбати їх можна за посиланням:
http://promin.lutsk.ua/#/concerts/sergiy_babkin
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Артист презентуватиме новий альбом «Музасфера». Ще більше відвертості та шаленої енергетики.
До концерту залишився місяць, а квитків залишилось зовсім мало.
Придбати їх можна за посиланням:
http://promin.lutsk.ua/#/concerts/sergiy_babkin
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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