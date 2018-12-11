У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля
Сьогодні, 11:56
У понеділок, 14 січня у Вінницькій дитячій обласній інфекційній лікарні від кору померла 8-місячна дитина.
Про це повідомила обласний дитячий інфекціоніст Ірина Незгода, пише 20 хвилин, - пише 24 канал.
Вона зазначила, що у місті епідемія кору.
Дитячий інфекціоніст Ірина Незгода:
“ За 35 років такого кору ми не бачили. В нас зараз епідемія, яка пішла з Європейських країн, на західну Україну, а потім як це зазвичай відбувається прийшла до нас ”.
Вона зазначає, що за два тижні 2019 року на кір захворіли 524 людини, з них 288 дітей. А у 2018 році зареєстрували понад 3,3 тисячі випадків кору.
Ірина Незгода повідомила, що 70% із людей, які захворіли на кір, не мали відповідного щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила обласний дитячий інфекціоніст Ірина Незгода, пише 20 хвилин, - пише 24 канал.
Вона зазначила, що у місті епідемія кору.
Дитячий інфекціоніст Ірина Незгода:
“ За 35 років такого кору ми не бачили. В нас зараз епідемія, яка пішла з Європейських країн, на західну Україну, а потім як це зазвичай відбувається прийшла до нас ”.
Вона зазначає, що за два тижні 2019 року на кір захворіли 524 людини, з них 288 дітей. А у 2018 році зареєстрували понад 3,3 тисячі випадків кору.
Ірина Незгода повідомила, що 70% із людей, які захворіли на кір, не мали відповідного щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські підприємці платитимуть понад 125 тисяч за кожного нелегального працівників
Сьогодні, 12:16
На Волині бус збив пішохода
Сьогодні, 12:02
У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля
Сьогодні, 11:56
У «Промені» пропонують особливе меню для найменших відвідувачів*
Сьогодні, 11:48