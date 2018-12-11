У Вінниці від кору померло 8-місячне немовля





Про це повідомила обласний дитячий інфекціоніст Ірина Незгода, пише 20 хвилин, - пише



Вона зазначила, що у місті епідемія кору.





Дитячий інфекціоніст Ірина Незгода:



“ За 35 років такого кору ми не бачили. В нас зараз епідемія, яка пішла з Європейських країн, на західну Україну, а потім як це зазвичай відбувається прийшла до нас ”.

Вона зазначає, що за два тижні 2019 року на кір захворіли 524 людини, з них 288 дітей. А у 2018 році зареєстрували понад 3,3 тисячі випадків кору.



Ірина Незгода повідомила, що 70% із людей, які захворіли на кір, не мали відповідного щеплення.



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