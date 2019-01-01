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На Волині бус збив пішохода

На Волині бус збив пішохода
У селі Грудки Камінь-Каширського району під колеса Volkswagen Тransporter потрапив пішохід.

За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на 50-річного місцевого жителя, який рухався обабіч проїжджої частини, - інформує ГУНП у Волинській області.

У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Волинь
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