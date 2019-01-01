На Волині бус збив пішохода





За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на 50-річного місцевого жителя, який рухався обабіч проїжджої частини, - інформує ГУНП у Волинській області.



У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грудки Камінь-Каширського району під колеса Volkswagen Тransporter потрапив пішохід.За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, водій допустив наїзд на 50-річного місцевого жителя, який рухався обабіч проїжджої частини, - інформує ГУНП у Волинській області.У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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