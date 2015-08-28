Минулоріч Волинь найбільше товарів імпортувала з Білорусі, Росії та Угорщини

У січні–листопаді 2018 року на ВОлині експорт збільшився на 9,9% (на 62,9 млн.дол.), імпорт зріс на 6,7% (на 82,4 млн.дол.).Про це повідомили в Управлінні статистики у Волинській області.Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 109 країн світу.Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 41,9%, деревина і вироби з деревини – 19,0%, продукти рослинного походження – 10,9%, меблі – 7,0%, живі тварини; продукти тваринного походження – 5,2%, недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та вироби – по 2,4%.Найбільше імпортували товарів з Білорусі (21,0% від загальнообласного імпорту), Російської Федерації (12,6%), Угорщини (12,0%), Польщі (10,6%), Німеччини (10,0%), Литви (9,7%), Індії (3,2%).Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 760,5 млн.дол., або 57,7% загального обсягу, та збільшився проти січня–листопада 2017р. на 2,6%.Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки займали 42,1% від обсягу вартості імпорту, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 16,8%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 12,6%, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума – 9,0%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,6%, живі тварини; продукти тваринного походження – 3,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 3,0%, текстильні матеріали та вироби – 2,7%.