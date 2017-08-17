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Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО

Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
У Княгининівському ліцеї на Волині черговий ліцею побив шестикласника, бо хлопець грався ввечері у гуртожитку і, нібито, заважав.

У Сашка – садна на обличчі, сліди від кулаків і психологічна травма, - йдеться у сюжеті Фактів.

Мама ж хлопця не збагне, як у спеціалізованому закладі з хорошою репутацією, де вчаться і живуть діти з 2-го по 11-ий клас працювала така людина.

Черговий вже написав заяву на звільнення, а поліція розпочала кримінальне провадження.

"Побив мене, душив, взяв іграшку і запихав мені в рот, щоб не дихав. Бив кулаками в голову, дер, і в очі пхав свої пальці", - розповідає 11-річний Сашко.

Хлопець одразу написав мамі про побиття, а вона викликала поліцію і керівництво ліцею. Нині ж дитина перебуває у лікарні, в травматології. На щастя, серйозних травм немає. Дитину на три дні
залишили під наглядом медиків, але морально він дуже постраждав.

Черговий ліцею Ярослав Грабовець розповів, що шкодує про свій вчинок. Раніше він працював вчителем географії, після інсульту залишився черговим гуртожитку.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: побиття, ліцей, Княгининок, учень, вибір редактора
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