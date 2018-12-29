Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Сьогодні, 13:02
На Волині правоохоронці затримали чоловіків, які вербували та переправляли українок для сексуальної експлуатації у Німеччину.
Нагадаємо, що у пункті пропуску «Ягодин» затримали 29-річного громадянина України та 31-річного громадянина Республіки Вірменія, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Чоловіки вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років. Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, що у пункті пропуску «Ягодин» затримали 29-річного громадянина України та 31-річного громадянина Республіки Вірменія, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Чоловіки вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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