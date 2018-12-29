Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства





Нагадаємо, що у пункті пропуску «Ягодин» затримали 29-річного громадянина України та 31-річного громадянина Республіки Вірменія, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України, - інформує ГУНП у Волинській області.



Чоловіки вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.



Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років. Досудове розслідування триває.









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