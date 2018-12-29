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Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства

Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
На Волині правоохоронці затримали чоловіків, які вербували та переправляли українок для сексуальної експлуатації у Німеччину.

Нагадаємо, що у пункті пропуску «Ягодин» затримали 29-річного громадянина України та 31-річного громадянина Республіки Вірменія, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України, - інформує ГУНП у Волинській області.

Чоловіки вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років. Досудове розслідування триває.



Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства
Опублікували фото та відео затримання на Волині організаторів секс-рабства

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Теги: відео, кримінал, Волинь, секс-рабство
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