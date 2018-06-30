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В Україні з'являться нові п'ятигривневі монети

В Україні з'являться нові п'ятигривневі монети
Національний банк України вводить в обіг 5-тигривневі монети, присвячені 100-літтю з проголошення Акту Злуки.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Монета присвячена урочистому проголошенню акта про об`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.

На аверсі монети розміщені: малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова композиція з абревіатур УНР/ЗУНР, літери яких декоровані характерними орнаментами; унизу на матовому тлі – номінал 5 ГРИВЕНЬ, по боках від якого – стилізований рослинний орнамент, рік карбування монети 2019 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч на дзеркальному тлі).

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено фрагмент Акту Злуки: ОДНИНІ / ВОЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ / СТОЛІТТЯМИ ОДІРВАНІ / ОДНА ВІД ОДНОЇ / ЧАСТИНИ ЄДИНОЇ УКРАЇНИ / ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА/ НАРОДНА РЕСПУБЛІКА/ (ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА/ І УГОРСЬКА УКРАЇНА / І НАДДНІПРЯНСЬКА / ВЕЛИКА УКРАЇНА. / ЗДІЙСНИЛИСЬ / ВІКОВІЧНІ МІРЇ,/ЯКИМИ ЖИЛИ / І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ / КРАЩІ СИНИ / УКРАЇНИ. Латентним зображенням на тексті проглядається зображення Тризуба. Ліворуч і праворуч від напису розміщено медальйони із зображеннями символів земель: лева - Західної України (ліворуч) та Архангела Михаїла - центральної України (праворуч), від яких угору йде стилізований рослинний орнамент у вигляді лаврових галузок, унизу напис півколом 100 РОКІВ АКТУ ЗЛУКИ.

Тираж – 40 тисяч.

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Теги: монета, Україна
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