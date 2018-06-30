В Україні з'являться нові п'ятигривневі монети





Про це повідомили у прес-службі



Монета присвячена урочистому проголошенню акта про об`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.



На аверсі монети розміщені: малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова композиція з абревіатур УНР/ЗУНР, літери яких декоровані характерними орнаментами; унизу на матовому тлі – номінал 5 ГРИВЕНЬ, по боках від якого – стилізований рослинний орнамент, рік карбування монети 2019 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч на дзеркальному тлі).



На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено фрагмент Акту Злуки: ОДНИНІ / ВОЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ / СТОЛІТТЯМИ ОДІРВАНІ / ОДНА ВІД ОДНОЇ / ЧАСТИНИ ЄДИНОЇ УКРАЇНИ / ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА/ НАРОДНА РЕСПУБЛІКА/ (ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА/ І УГОРСЬКА УКРАЇНА / І НАДДНІПРЯНСЬКА / ВЕЛИКА УКРАЇНА. / ЗДІЙСНИЛИСЬ / ВІКОВІЧНІ МІРЇ,/ЯКИМИ ЖИЛИ / І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ / КРАЩІ СИНИ / УКРАЇНИ. Латентним зображенням на тексті проглядається зображення Тризуба. Ліворуч і праворуч від напису розміщено медальйони із зображеннями символів земель: лева - Західної України (ліворуч) та Архангела Михаїла - центральної України (праворуч), від яких угору йде стилізований рослинний орнамент у вигляді лаврових галузок, унизу напис півколом 100 РОКІВ АКТУ ЗЛУКИ.



Тираж – 40 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України вводить в обіг 5-тигривневі монети, присвячені 100-літтю з проголошення Акту Злуки.Про це повідомили у прес-службі НБУ Монета присвячена урочистому проголошенню акта про об`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.На аверсі монети розміщені: малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова композиція з абревіатур УНР/ЗУНР, літери яких декоровані характерними орнаментами; унизу на матовому тлі – номінал 5 ГРИВЕНЬ, по боках від якого – стилізований рослинний орнамент, рік карбування монети 2019 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч на дзеркальному тлі).На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено фрагмент Акту Злуки: ОДНИНІ / ВОЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ / СТОЛІТТЯМИ ОДІРВАНІ / ОДНА ВІД ОДНОЇ / ЧАСТИНИ ЄДИНОЇ УКРАЇНИ / ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА/ НАРОДНА РЕСПУБЛІКА/ (ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА/ І УГОРСЬКА УКРАЇНА / І НАДДНІПРЯНСЬКА / ВЕЛИКА УКРАЇНА. / ЗДІЙСНИЛИСЬ / ВІКОВІЧНІ МІРЇ,/ЯКИМИ ЖИЛИ / І ЗА ЯКІ УМИРАЛИ / КРАЩІ СИНИ / УКРАЇНИ. Латентним зображенням на тексті проглядається зображення Тризуба. Ліворуч і праворуч від напису розміщено медальйони із зображеннями символів земель: лева - Західної України (ліворуч) та Архангела Михаїла - центральної України (праворуч), від яких угору йде стилізований рослинний орнамент у вигляді лаврових галузок, унизу напис півколом 100 РОКІВ АКТУ ЗЛУКИ.Тираж – 40 тисяч.

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