У Києві іноземець вистрибнув з 14-го поверху





Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, -



"Так, був такий факт, це чоловік 1989 року народження", - відповіли у поліції на питання стосовно іноземця, який вистрибнув з 14 поверху.



Крім того, у поліції підтвердили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з поміткою "самогубство").



Усі обставини зараз з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві іноземець вчинив самогубство, вистрибнувши з 14 поверху.Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, - УНН. "Так, був такий факт, це чоловік 1989 року народження", - відповіли у поліції на питання стосовно іноземця, який вистрибнув з 14 поверху.Крім того, у поліції підтвердили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з поміткою "самогубство").Усі обставини зараз з’ясовуються.

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