У Києві іноземець вистрибнув з 14-го поверху
Сьогодні, 13:32
У Києві іноземець вчинив самогубство, вистрибнувши з 14 поверху.
Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, - УНН.
"Так, був такий факт, це чоловік 1989 року народження", - відповіли у поліції на питання стосовно іноземця, який вистрибнув з 14 поверху.
Крім того, у поліції підтвердили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з поміткою "самогубство").
Усі обставини зараз з’ясовуються.
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Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, - УНН.
"Так, був такий факт, це чоловік 1989 року народження", - відповіли у поліції на питання стосовно іноземця, який вистрибнув з 14 поверху.
Крім того, у поліції підтвердили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з поміткою "самогубство").
Усі обставини зараз з’ясовуються.
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