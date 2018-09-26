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У Києві іноземець вистрибнув з 14-го поверху

У Києві іноземець вистрибнув з 14-го поверху
У Києві іноземець вчинив самогубство, вистрибнувши з 14 поверху.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, - УНН.

"Так, був такий факт, це чоловік 1989 року народження", - відповіли у поліції на питання стосовно іноземця, який вистрибнув з 14 поверху.

Крім того, у поліції підтвердили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з поміткою "самогубство").

Усі обставини зараз з’ясовуються.

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Теги: самогубство, іноземець
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