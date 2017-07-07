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Пам’ять не згасає: на Волині вшанували загиблого «кіборга»

Пам’ять не згасає: на Волині вшанували загиблого «кіборга»
Сьогодні, 16 січня, українці вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту.

Нагадаємо, оборона цього об’єкта тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Вона стала символом незламності духу та мужності українських військових, яких за героїчне протистояння ворогу стали називати "кіборгами", - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Командир 3-го відділення 1-го аеромобільно-десантного батальйону Вадим Демчук з Волині загинув на території Донецького аеропорту.

«Із 13 на 14 січня 2015 року Вадим разом із 19 десантниками прорвався на територію Донецького аеропорту. Бійці тримали оборону до 20 січня. Того дня новий термінал був вщент зруйнований вибухами, майже всі захисники загинули… Сину виповнилося 39 років» - розповідає батько нововолинського "кіборга" Володимир Іванович.

За свій подвиг Вадим Демчук удостоєний багатьох високих відзнак, у тому числі й «Народного Героя України».

На його честь у міській гімназії та у вищому професійному училищі, де навчався Герой, встановлені меморіальні дошки.

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Теги: кіборг, Вадим Демчук
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