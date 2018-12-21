Прем’єри в кінотеатрі Premier City*

Завтра, 17 січня, у кінотеатрі Premier City чотири прем'єри.Фантастичний трилер «Скло» режисера М. Найта Ш’ямалана – це продовження одночасно двох його стрічок: «Спліт» та «Невразливий».Події розгортаються у закритій психіатричній лікарні. Тут утримуються небезпечні злочинці з розладами особистості. Лікар-психіатр Еліс Тейпл (Сара Полсон) досліджує стан трьох в’язнів. Девід Дан (Брюс Вілліс) вважає себе супергероєм, невразливим до будь-яких фізичних впливів. Елайджа Прайс (Семюел Л. Джексон) називає себе Містер Скло. Він має дуже крихкі кістки та надзвичайний інтелект. Найнебезпечніший із в’язнів – Кевін Крамб (Джеймс Мак-Евой). У ньому одночасно уживаються 23 різних особистості.Історична драма «Марія - королева Шотландії» розповідає про конфлікт між претендентками на англійський трон у XVI столітті. Сюжет фільму ґрунтується на біографічній роботі Джона Гая «Королева Шотландців. Справжнє життя Мері Стюарт». Адаптацією сценарію займався Бо Уіллімон, а режисуру довірили Джозі Рурку. Зйомки стрічки велися у Великобританії та Шотландії.Комедійна драма «1+1: Нова історія» - це голлівудський рімейк популярного французького фільму «1+1. Недоторкані», знятого в 2011 році.Філіп Лакас (Брайан Кренстон) має все, про що тільки можна мріяти – шалені статки, пентхаус у Нью-Йорку та безліч люксових авто. Проте він не може усім цим повноцінно розпоряджатися через хворобу. Єдина рухома частина його тіла – це голова. Тож Філіпу потрібен помічник, чоловік-доглядальниця. Безліч кандидатів проходять через його суворий та прискіпливий відбір. Аж ось серед бажаючих найнятися до нього на роботу з’являється темношкірий, раніше судимий хлопець (Кевін Харт). Його невгамовність та бажання жити повним життям надихають і самого Філіпа.Мультфільм «Астерікс і таємне зілля» – це наступний проект у серії повнометражних мультфільмів про відомих героїв.Якось збираючи омелу, старий досвідчений та поважний друїд Гетафікс падає з дерева. Пошкодивши ногу, він не може виконувати свій головний обов’язок – варити чудодійне зілля. Тож він вирішує відправитися через галльське озеро на пошуки молодого талановитого друїда, якому міг би передати свою майстерність. Разом з ним у цю подорож вирушать нерозлучні Астерікс і Обелікс. Самого ж друїда їм доведеться нести на собі.Чекаємо Вас на прем’єри фільмів у кінотеатрі Premier City!