Стало відомо, чому на «Ягодині» – величезні черги
Сьогодні, 15:06
На Ягодині – черга з вантажівок на більше доби очікування виїзду з України.
Станом на ранок 16 січня через збіг об’єктивних, але незалежних від Волинської митниці факторів, на магістралі Ковель - Ягодин накопичилась черга з близько 400 вантажних транспортних засобів, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Вони прямують на виїзд у Польщу і стоять в очікуванні перетину кордону на ділянці дороги між селами Старовойтове – Коцюри Любомльського району (близько 8 км).
Черга накопичилась 12-15 січня 2019 року через профілактичні роботи з обслуговування електронних систем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які 12 -14 січня проводила польська сторона.
Митниця заздалегідь інформувала міжнародних перевізників про можливі затримки з оформлення вантажів.
До того ж, 15 січня о 10 годині 15 хвилин вийшов з ладу один з серверів ЄАІС ДФС. Це призвело, у тому числі, до того, що оформлення митних декларацій типу ЕЕ в автоматичному режимі на центральному рівні стало тимчасово неможливим. Аварійну ситуацію усунули того ж дня о 17 год 30 хв.
Проте кількість накопичених у ці дні фур перевищує технічну здатність міжнародного пункту у пропуску вантажівок (200 ТЗ за 12 годин). Відтак, час очікування на перетин державного кордону на Ягодині становить більше доби.
"Волинська митниця ДФС вживає усіх можливих заходів, в тому числі шляхом переговорів із суміжною стороною, для відновлення ритмічності пропуску. Попри це, рекомендує міжнародним перевізникам слідкувати за онлайн-картами для раціонального планування маршрутів доставок за зовнішньо-економічними торговельними операціями", -йдеться у повідомленні.
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Станом на ранок 16 січня через збіг об’єктивних, але незалежних від Волинської митниці факторів, на магістралі Ковель - Ягодин накопичилась черга з близько 400 вантажних транспортних засобів, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Вони прямують на виїзд у Польщу і стоять в очікуванні перетину кордону на ділянці дороги між селами Старовойтове – Коцюри Любомльського району (близько 8 км).
Черга накопичилась 12-15 січня 2019 року через профілактичні роботи з обслуговування електронних систем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які 12 -14 січня проводила польська сторона.
Митниця заздалегідь інформувала міжнародних перевізників про можливі затримки з оформлення вантажів.
До того ж, 15 січня о 10 годині 15 хвилин вийшов з ладу один з серверів ЄАІС ДФС. Це призвело, у тому числі, до того, що оформлення митних декларацій типу ЕЕ в автоматичному режимі на центральному рівні стало тимчасово неможливим. Аварійну ситуацію усунули того ж дня о 17 год 30 хв.
Проте кількість накопичених у ці дні фур перевищує технічну здатність міжнародного пункту у пропуску вантажівок (200 ТЗ за 12 годин). Відтак, час очікування на перетин державного кордону на Ягодині становить більше доби.
"Волинська митниця ДФС вживає усіх можливих заходів, в тому числі шляхом переговорів із суміжною стороною, для відновлення ритмічності пропуску. Попри це, рекомендує міжнародним перевізникам слідкувати за онлайн-картами для раціонального планування маршрутів доставок за зовнішньо-економічними торговельними операціями", -йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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