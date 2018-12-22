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Стало відомо, чому на «Ягодині» – величезні черги

Стало відомо, чому на «Ягодині» – величезні черги
На Ягодині – черга з вантажівок на більше доби очікування виїзду з України.

Станом на ранок 16 січня через збіг об’єктивних, але незалежних від Волинської митниці факторів, на магістралі Ковель - Ягодин накопичилась черга з близько 400 вантажних транспортних засобів, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Вони прямують на виїзд у Польщу і стоять в очікуванні перетину кордону на ділянці дороги між селами Старовойтове – Коцюри Любомльського району (близько 8 км).

Черга накопичилась 12-15 січня 2019 року через профілактичні роботи з обслуговування електронних систем митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які 12 -14 січня проводила польська сторона.

Митниця заздалегідь інформувала міжнародних перевізників про можливі затримки з оформлення вантажів.

До того ж, 15 січня о 10 годині 15 хвилин вийшов з ладу один з серверів ЄАІС ДФС. Це призвело, у тому числі, до того, що оформлення митних декларацій типу ЕЕ в автоматичному режимі на центральному рівні стало тимчасово неможливим. Аварійну ситуацію усунули того ж дня о 17 год 30 хв.

Проте кількість накопичених у ці дні фур перевищує технічну здатність міжнародного пункту у пропуску вантажівок (200 ТЗ за 12 годин). Відтак, час очікування на перетин державного кордону на Ягодині становить більше доби.

"Волинська митниця ДФС вживає усіх можливих заходів, в тому числі шляхом переговорів із суміжною стороною, для відновлення ритмічності пропуску. Попри це, рекомендує міжнародним перевізникам слідкувати за онлайн-картами для раціонального планування маршрутів доставок за зовнішньо-економічними торговельними операціями", -йдеться у повідомленні.

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Теги: кордон, черги
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