Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку

Орест Дмитроца, що витягнув чоловіка з петлі у луцькому парку, розповів історію порятунку самогубця.



Нагадаємо,



За його словами, увечері 15-го січня він прогулювався у парку з дівчиною і побачив чоловіка, який у зашморгу висів на стовпі.



"До мене якраз дзвонили друзі і я розказав їм про випадок, щоб прийшли на підмогу. Я не вагаючись поліз діставати чоловіка. Виліз на стовп, намагався розв'язати зашморг, але не зміг, тому трохи його послабив і витягнув голову чоловіка. Коли почув, що він дихає, викликав "швидку", - поділився підліток.



Орест Дмитроца зауважив, що коли чоловіка поклали на носилки, аби перенести у карету швидкої допомоги, той вигукував "Відпустіть мене!".



"Він трохи неадекватно себе поводив. Мені здалося, що він був у стані наркотичного сп'яніння", - відзначив юний рятівник.



Хлопець зізнався, що батьки похвалили його за мужній вчинок. І додав, що поки не обрав майбутню професію, проте не відкидає можливості стати поліцейським чи рятувальником.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річний, що витягнув чоловіка з петлі у луцькому парку, розповів історію порятунку самогубця.Нагадаємо, інцидент трапився у вівторок, 15 січня, близько 21:00. 30-річний чоловік намагався вкоротити собі віку у парку на вулиці Глушець. Однак спробі самогубства завадив хоробрий підліток із Луцька – Орест Дмитроца. 15-річний хлопець навчається у КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей" у 9-а класі.За його словами, увечері 15-го січня він прогулювався у парку з дівчиною і побачив чоловіка, який у зашморгу висів на стовпі."До мене якраз дзвонили друзі і я розказав їм про випадок, щоб прийшли на підмогу. Я не вагаючись поліз діставати чоловіка. Виліз на стовп, намагався розв'язати зашморг, але не зміг, тому трохи його послабив і витягнув голову чоловіка. Коли почув, що він дихає, викликав "швидку", - поділився підліток.Орест Дмитроца зауважив, що коли чоловіка поклали на носилки, аби перенести у карету швидкої допомоги, той вигукував "Відпустіть мене!"."Він трохи неадекватно себе поводив. Мені здалося, що він був у стані наркотичного сп'яніння", - відзначив юний рятівник.Хлопець зізнався, що батьки похвалили його за мужній вчинок. І додав, що поки не обрав майбутню професію, проте не відкидає можливості стати поліцейським чи рятувальником.

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