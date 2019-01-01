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Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку

Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
15-річний Орест Дмитроца, що витягнув чоловіка з петлі у луцькому парку, розповів історію порятунку самогубця.

Нагадаємо, інцидент трапився у вівторок, 15 січня, близько 21:00. 30-річний чоловік намагався вкоротити собі віку у парку на вулиці Глушець. Однак спробі самогубства завадив хоробрий підліток із Луцька – Орест Дмитроца. 15-річний хлопець навчається у КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей" у 9-а класі.

За його словами, увечері 15-го січня він прогулювався у парку з дівчиною і побачив чоловіка, який у зашморгу висів на стовпі.

"До мене якраз дзвонили друзі і я розказав їм про випадок, щоб прийшли на підмогу. Я не вагаючись поліз діставати чоловіка. Виліз на стовп, намагався розв'язати зашморг, але не зміг, тому трохи його послабив і витягнув голову чоловіка. Коли почув, що він дихає, викликав "швидку", - поділився підліток.

Орест Дмитроца зауважив, що коли чоловіка поклали на носилки, аби перенести у карету швидкої допомоги, той вигукував "Відпустіть мене!".

"Він трохи неадекватно себе поводив. Мені здалося, що він був у стані наркотичного сп'яніння", - відзначив юний рятівник.

Хлопець зізнався, що батьки похвалили його за мужній вчинок. І додав, що поки не обрав майбутню професію, проте не відкидає можливості стати поліцейським чи рятувальником.

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Теги: порятунок, суїцид, Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 1
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молодець тільки після того потрібно булоб надати добрих стусанів
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