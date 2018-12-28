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Луцький ЦНАП відвідала рекордна кількість клієнтів

Луцький ЦНАП відвідала рекордна кількість клієнтів
З початку 2019 року ЦНАП у Луцьку відвідала рекордна кількість відвідувачів.

Про це повідомили на сторінці департаменту у Facebook.

15 січня, за адміністративними послугами в департамент звернулося 1072 відвідувача.

Найбільшою популярністю користувалися послуги: видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб у помешканні; довідка про підтвердження місця реєстації; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; нормативно-грошова оцінка землі; реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання. На сьогодні у ЦНАП можна отримати 374 адмінпослуги. Окрім того, можна скористатися і супутніми послугами.

"У приміщенні ЦНАП знаходяться банківське відділення, копіцентр та є можливість зробити фото за 5 хвилин. Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.
Луцький ЦНАП відвідала рекордна кількість клієнтів

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Теги: ЦНАП, Луцьк
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