Луцький ЦНАП відвідала рекордна кількість клієнтів
Сьогодні, 15:26
З початку 2019 року ЦНАП у Луцьку відвідала рекордна кількість відвідувачів.
Про це повідомили на сторінці департаменту у Facebook.
15 січня, за адміністративними послугами в департамент звернулося 1072 відвідувача.
Найбільшою популярністю користувалися послуги: видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб у помешканні; довідка про підтвердження місця реєстації; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; нормативно-грошова оцінка землі; реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання. На сьогодні у ЦНАП можна отримати 374 адмінпослуги. Окрім того, можна скористатися і супутніми послугами.
"У приміщенні ЦНАП знаходяться банківське відділення, копіцентр та є можливість зробити фото за 5 хвилин. Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці департаменту у Facebook.
15 січня, за адміністративними послугами в департамент звернулося 1072 відвідувача.
Найбільшою популярністю користувалися послуги: видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб у помешканні; довідка про підтвердження місця реєстації; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; нормативно-грошова оцінка землі; реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання. На сьогодні у ЦНАП можна отримати 374 адмінпослуги. Окрім того, можна скористатися і супутніми послугами.
"У приміщенні ЦНАП знаходяться банківське відділення, копіцентр та є можливість зробити фото за 5 хвилин. Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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