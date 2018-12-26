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Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО

Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО
Торчинській громаді передали шкільний автобус, який підвозитиме дітей на навчання.

Вручав ключі від автобуса голова Волинської ОДА Олександр Савченко у середу, 16 січня.

Насамперед, голова адміністрації привітав учнів та педагогів з різдвяними святами та зазначив, що сьогодні багато громад відчувають нестачу у шкільному транспорті, адже на початку війни з Росією багато автобусів передали для потреб військових.

«Розумію, що вам одного автобуса, напевно, мало. Але разом з селищним головою ми будемо думати над тим, аби на вересень ви мали ще один автобус. У нас їх на Волині приблизно 212. І нам ще з 50 не вистачає для повного щастя тих, хто хоче їхати на заняття», – зауважив Олександр Савченко.

Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО
Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО
Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО


Окрім того у Торчинській загальноосвітній школі відкрили ресурсну кімнату, де будуть займатися дітки, які мають вади здоров’я.
Нагадаємо, інклюзивна освіта – соціальна програма, ініційована Мариною Порошенко. Наразі, за словами Олександра Савченка на Волині відкрили 18 інклюзивно-ресурсних центрів та безліч кімнат на території шкіл.

В таких кімнатах є зона соціально-побутового орієнтування, де діти можуть навчитися елементарних речей – готувати їжу, мити посуд та інших побутових речей. Також там є відпочинкова зона, бо такі дітки швидко втомлюються та робоча зона, де вони займаються.

Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО
Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО


Голова Торчинської об’єднаної територіальної громади Юрій Кревський подякував Олександру Савченко за подарований автобус та зауважив, що громада сподівається і на подальшу підтримку ОДА, адже наразі на території Торчина будуються два важливі для громади об’єкти – дошкільний навчальний заклад та спортивний комплекс.

Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО


«Не кожен день громаді дарують такі подарунки, але забігаючи наперед, скажу, що ми ще будемо дуже багато таких подарунків у вас просити. Десь півроку тому у нас створилася ОТГ, вона є немаленька – 5 сільських рад. І буде ще більшою, бо планується доєднання ще декількох рад. Буде нелегко, але ми розуміємо, що ми на себе взяли.

Хочу подякувати голові ОДА, та всій вертикалі влади, які допомагають нам і дають гроші в наші ОТГ. У нас є ще об’єкти, які зараз будуються. Не кожна громада має такі об’єкти, але вони нам вкрай необхідні, тому надіюся на вашу підтримку і ми будемо її просити», – зазначив Юрій Кревський.

Також голова громади додав, що спорткомплекс такого типу – рідкість в Україні. На його території буде зал, який дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня. Таким чином, спорткомплекс зможе здаватися в оренду та заробляти на своє утримання. За словами Юрія Кревського, у будівництво вже вклали близько 5 мільйонів гривень. Проте, для його завершення необхідно ще 20 мільйонів.

Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО


«Тут будуть трибуни десь на 200-300 місць, а на 2 поверсі різних залів – гімнастичних, акробатичних, боксерський ринг, тренажери, душові, роздягалки, тобто все те, чого потребує спортивний комплекс. В першу чергу він зорієнтований на наших дітей, на дітей ОТГ», – розповів Юрій Кревський.

Окрім того, на території Торчина добудовують новий дитячий садок. Він розрахований на 150-200 діток. Згідно кошторису, для завершення будівництва потрібно ще 29 мільйонів. За наявності коштів, його зможуть добудувати за 6 місяців.

Торчинським школярам вручили новенький автобус. ФОТО



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Теги: Торчин, Олександр Савченко, ОТГ, будівництво
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