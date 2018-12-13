Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів

На Волині з початку 2019 року народилося 294 дитини.Про це повідомили у головному управлінні юстиції у Волинській області.Так, волинян побільшало на 160 хлопчиків та 134 дівчинки."Друзі! Ділимося з Вами приємною звісткою — у 2019 році станом на сьогодні (15 січня, - ред.) появою на світ порадували своїх батьків 294 дитини - 160 хлопчиків і 134 дівчинки", - йдеться у повідомленні.