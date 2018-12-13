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Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів

Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів
На Волині з початку 2019 року народилося 294 дитини.

Про це повідомили у головному управлінні юстиції у Волинській області.

Так, волинян побільшало на 160 хлопчиків та 134 дівчинки.

"Друзі! Ділимося з Вами приємною звісткою — у 2019 році станом на сьогодні (15 січня, - ред.) появою на світ порадували своїх батьків 294 дитини - 160 хлопчиків і 134 дівчинки", - йдеться у повідомленні.

Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів

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Теги: діти, народження, статистика
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