Перші пташки: на Волині з початку року на світ з'явилося майже 300 карапузів
Сьогодні, 15:42
На Волині з початку 2019 року народилося 294 дитини.
Про це повідомили у головному управлінні юстиції у Волинській області.
Так, волинян побільшало на 160 хлопчиків та 134 дівчинки.
"Друзі! Ділимося з Вами приємною звісткою — у 2019 році станом на сьогодні (15 січня, - ред.) появою на світ порадували своїх батьків 294 дитини - 160 хлопчиків і 134 дівчинки", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у головному управлінні юстиції у Волинській області.
Так, волинян побільшало на 160 хлопчиків та 134 дівчинки.
"Друзі! Ділимося з Вами приємною звісткою — у 2019 році станом на сьогодні (15 січня, - ред.) появою на світ порадували своїх батьків 294 дитини - 160 хлопчиків і 134 дівчинки", - йдеться у повідомленні.
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