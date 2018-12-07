На Волині незаконно видобували пісок: у причетних провели обшуки і вилучили техніку





Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Волинські правоохоронці в межах досудового розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток службовими особами виробничого підрозділу «Радошинський кар’єр» філії «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця» корисних копалин на території родовища "Радошин" провели обшуки в адміністративному приміщенні підрозділу та кар’єрі у селі Радошин Ковельського району.



Правоохоронці зафіксували факти можливого незаконного видобутку піску, вилучили 8 одиниць спеціальної техніки, яку передали на відповідальне зберігання.



Триває досудове розслідування, вирішується питання про накладення арешту на вилучену техніку.

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