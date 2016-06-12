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На Донбасі підірвали дві вантажівки з українськими бійцями, є постраждалі

На Донбасі підірвали дві вантажівки з українськими бійцями, є постраждалі
Біля села Троїцьке Луганської області окупанти підбили два вантажні автомобілі, у яких перебували українські військові.

Цю інформацію підтвердив начальник прес-центру штабу ООС Віталій Саранцев, додавши, що дані уточнюються, - пише Обозреватель.

"Так, нам відомо про цю подію, зараз на місці працює медична бригада, яка надає необхідну допомогу постраждалим. Загиблих немає, інформація про поранених уточнюється", – сказав начальник прес-центру.

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Теги: Донбас, військові
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