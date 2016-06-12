На Донбасі підірвали дві вантажівки з українськими бійцями, є постраждалі
Сьогодні, 15:58
Біля села Троїцьке Луганської області окупанти підбили два вантажні автомобілі, у яких перебували українські військові.
Цю інформацію підтвердив начальник прес-центру штабу ООС Віталій Саранцев, додавши, що дані уточнюються, - пише Обозреватель.
"Так, нам відомо про цю подію, зараз на місці працює медична бригада, яка надає необхідну допомогу постраждалим. Загиблих немає, інформація про поранених уточнюється", – сказав начальник прес-центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цю інформацію підтвердив начальник прес-центру штабу ООС Віталій Саранцев, додавши, що дані уточнюються, - пише Обозреватель.
"Так, нам відомо про цю подію, зараз на місці працює медична бригада, яка надає необхідну допомогу постраждалим. Загиблих немає, інформація про поранених уточнюється", – сказав начальник прес-центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
Сьогодні, 16:26
У Луцьку у «свіжопригнаного» буса виявився фальшивий техпаспорт
Сьогодні, 16:07
На Донбасі підірвали дві вантажівки з українськими бійцями, є постраждалі
Сьогодні, 15:58