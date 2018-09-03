У Луцьку у «свіжопригнаного» буса виявився фальшивий техпаспорт
Сьогодні, 16:07
У Луцькому сервісному центрі МВС виявили ознаки підробки "бріфа" (іноземного реєстраційного документа автомобіля).
Ситуація склалася щодо транспортного засобу марки Mercedes-Benz Vito, 2000 року випуску, який був ввезений з-за кордону, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
До сервісного центру МВС звернувся громадянин, аби здійснити першу реєстрацію даного авто в Україні.
"Оскільки при перевірці документів виявлено ознаки підробки вищевказаного "бріфа", надалі обставини з'ясовуватимуть органи поліції", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ситуація склалася щодо транспортного засобу марки Mercedes-Benz Vito, 2000 року випуску, який був ввезений з-за кордону, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
До сервісного центру МВС звернувся громадянин, аби здійснити першу реєстрацію даного авто в Україні.
"Оскільки при перевірці документів виявлено ознаки підробки вищевказаного "бріфа", надалі обставини з'ясовуватимуть органи поліції", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Тисячі викликів і сотні врятованих життів: волинські медики «швидкої» підсумували 2018 рік
Сьогодні, 16:32
У луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки*
Сьогодні, 16:26
У Луцьку у «свіжопригнаного» буса виявився фальшивий техпаспорт
Сьогодні, 16:07