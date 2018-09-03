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У Луцьку у «свіжопригнаного» буса виявився фальшивий техпаспорт

У Луцьку у «свіжопригнаного» буса виявився фальшивий техпаспорт
У Луцькому сервісному центрі МВС виявили ознаки підробки "бріфа" (іноземного реєстраційного документа автомобіля).

Ситуація склалася щодо транспортного засобу марки Mercedes-Benz Vito, 2000 року випуску, який був ввезений з-за кордону, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

До сервісного центру МВС звернувся громадянин, аби здійснити першу реєстрацію даного авто в Україні.

"Оскільки при перевірці документів виявлено ознаки підробки вищевказаного "бріфа", надалі обставини з'ясовуватимуть органи поліції", - йдеться у дописі.

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Теги: сервісний центр МВС, порушення, документи
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