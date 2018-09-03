У Луцьку у «свіжопригнаного» буса виявився фальшивий техпаспорт





Ситуація склалася щодо транспортного засобу марки Mercedes-Benz Vito, 2000 року випуску, який був ввезений з-за кордону, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".



До сервісного центру МВС звернувся громадянин, аби здійснити першу реєстрацію даного авто в Україні.



"Оскільки при перевірці документів виявлено ознаки підробки вищевказаного "бріфа", надалі обставини з'ясовуватимуть органи поліції", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому сервісному центрі МВС виявили ознаки підробки "бріфа" (іноземного реєстраційного документа автомобіля).Ситуація склалася щодо транспортного засобу марки Mercedes-Benz Vito, 2000 року випуску, який був ввезений з-за кордону, - повідомили на сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".До сервісного центру МВС звернувся громадянин, аби здійснити першу реєстрацію даного авто в Україні."Оскільки при перевірці документів виявлено ознаки підробки вищевказаного "бріфа", надалі обставини з'ясовуватимуть органи поліції", - йдеться у дописі.

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