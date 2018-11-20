Тисячі викликів і сотні врятованих життів: волинські медики «швидкої» підсумували 2018 рік

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підбили підсумки роботи за минулий рік.Екстрену медичну допомогу в області надавали 72 бригади ЕМД: 18 лікарських та 54 фельдшерських. За рік надійшло 174 708 звернень громадян про надання екстреної медичної допомоги, що на 10.3% звернень менше, ніж в минулому році, - повідомили медики.За викликами здійснили 150 976 виїздів бригад ЕМД. Кількість виїздів, здійснених бригадами ЕМД за рік, зменшилася.Кількість виїздів бригад ЕМД зменшилась за рахунок мінімізації технологічних виїздів, перевезень ургентних спеціалістів. Покращення роботи диспетчерської служби сприяло зменшенню виїздів бригад ЕМД на неекстрені виклики."Раптові захворювання та стани склали 76.5%, а нещасні випадки та травми - 9.9% від всіх виїздів. Кількість виїздів до хронічно хворих зросла з 2,5% у 2017 році до 4.7% у 2018 році. Доїзд бригад ЕМД у міську місцевість до 10 хв. (згідно нормативу) становить 99,2%. У сільській місцевості доїзд бригад ЕМД до 20 хв з моменту звернення, становили 91,4%. Кількість осіб, доставлених бригадами ЕМД на госпіталізацію, збільшилась з 31,8% до 32.8%. Кількість виїздів бригад ЕМД на випадки, що закінчились летально становить 1.6%, в 2017 році – 1,7%. Виїзди бригад ЕМД з приводу дорожньо-транспортних пригод зменшились з 0.8% у 2017 році до 0,7% у 2017році. Кількість потерпілих при дорожньо-транспортних пригодах також зменшилась з 0.8% до 0.7%", - йдеться у повідомленні.Головною проблемою Центру залишається придбання санітарних автомобілів, зношеність яких становить 67,5 %, 73 санітарні автомобілі застарілі та потребують заміни. Медики кажуть, необхідно придбати спеціальне програмне забезпечення в Центральну оперативну диспетчерську.