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У селі на Волині з'явиться нове футбольне міні-поле

У селі на Волині з'явиться нове футбольне міні-поле
У селі Павлівка, що на Волині, побудують нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ProZorro.

Спортивний майданчик буде зведено на території ЗОШ І-ІІІ ступенів (вул. Перемоги).

Тендер із будівництва міні-поля проводив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, наприкінці грудня 2018 року.

Будувати нове футбольне міні-поле буде ФОП Володимир Рудюк.

Нагадаємо, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

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Теги: спорт, футбол
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