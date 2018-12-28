У селі на Волині з'явиться нове футбольне міні-поле
Сьогодні, 18:31
У селі Павлівка, що на Волині, побудують нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям.
Про це повідомляє УНН із посиланням на ProZorro.
Спортивний майданчик буде зведено на території ЗОШ І-ІІІ ступенів (вул. Перемоги).
Тендер із будівництва міні-поля проводив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, наприкінці грудня 2018 року.
Будувати нове футбольне міні-поле буде ФОП Володимир Рудюк.
Нагадаємо, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на ProZorro.
Спортивний майданчик буде зведено на території ЗОШ І-ІІІ ступенів (вул. Перемоги).
Тендер із будівництва міні-поля проводив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, наприкінці грудня 2018 року.
Будувати нове футбольне міні-поле буде ФОП Володимир Рудюк.
Нагадаємо, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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