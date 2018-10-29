Сильвестр, Тея та Істела: у місті на Волині молоді батьки креативно називають своїх малюків





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Начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області Алла Войтюк розповіла, що протягом 2018 року найпопулярнішими іменами, якими батьки назвали хлопчиків, були Владислав, Ілля, Андрій, Нікіта (Микита), Максим. Дівчаток – Марія, Мілана (Меланія), Вероніка, Софія, Злата.



Окрім того, у місті щороку додається перелік рідковживаних імен. Зокрема, хлопчикам дають імена Дарій, Мартин, Давід, Сильвестр, Дем’ян, Захар, Роберт, Наум, Тімур, Даніель, Якуб, Гордій, Адріан, Степан, Лев, Всеволод, Остап, Ельдар, Герман.



Не менш креативно батьки віднеслися до імен своїх донечок: Емілія, Даніела, Віра, Ніколь, Ванесса, Аміна, Даяна, Суламіта, Евеліна, Ярослава, Ярина, Любов-Злата, Марія-Вікторія, Софія-Марія, Анжеліка, Юстина, Жасміна, Тея, Адель, Леся, Ельміра, Євангеліна, Істела, Аріна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському минулого року дітям давали креативні імена. Серед них - Ванеса, Жасміна, Тея, Адель, Дарій.Про це пише Володимир Медіа Начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській областірозповіла, що протягом 2018 року найпопулярнішими іменами, якими батьки назвали хлопчиків, були Владислав, Ілля, Андрій, Нікіта (Микита), Максим. Дівчаток – Марія, Мілана (Меланія), Вероніка, Софія, Злата.Окрім того, у місті щороку додається перелік рідковживаних імен. Зокрема, хлопчикам дають імена Дарій, Мартин, Давід, Сильвестр, Дем’ян, Захар, Роберт, Наум, Тімур, Даніель, Якуб, Гордій, Адріан, Степан, Лев, Всеволод, Остап, Ельдар, Герман.Не менш креативно батьки віднеслися до імен своїх донечок: Емілія, Даніела, Віра, Ніколь, Ванесса, Аміна, Даяна, Суламіта, Евеліна, Ярослава, Ярина, Любов-Злата, Марія-Вікторія, Софія-Марія, Анжеліка, Юстина, Жасміна, Тея, Адель, Леся, Ельміра, Євангеліна, Істела, Аріна.

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