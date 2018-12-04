Знайшовся чоловік, який зник у Луцьку перед Новим роком





Про це у Facebook повідомила дружина чоловіка Світлана Ніколаєва.



"Мій чоловік, Ніколаєв Олександр, знайшовся. Дякую всім за допомогу та за підтримку. Нехай Бог оберігає вас та ваших рідних", - повідомила вона.



Нагадаємо, чоловік зник 30 грудня, а 3 січня надійшла заява про розшук. Повідомлялося, що



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